Messi s trojčkom rešil Argentino

LJUBLJANA –V zadnjem krogu skupinskega dela kvalifikacij so se najbolj tresli v Južni Ameriki, kjer je celo Argentini resno grozilo, da prihodnje leto ostane brez nastopa na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Toda na gostovanju v Ekvadorju je vse dvome razblinil kar genialni Lionel Messi, ki je za zmago s 3:1 prispeval vse tri zadetke (12., 20., 62.), za gostitelje je bil strelec Romario Ibarra že v 1. minuti vročega dvoboja v Quitu na 2850 metrih nadmorske višine. »Mislim, da se bo ekipa iz vsega tega izvlekla precej močnejša. Noro bi bilo, če se ne bi uvrstili na svetovno prvenstvo,« je dejal Messi. Štiri najboljše ekipe iz južnoameriških kvalifikacij (Brazilija 41 točk, Urugvaj 31, Argentina 28, Kolumbija 27) torej potujejo v Rusijo, petouvrščeni Peru pa se bo v dodatnih kvalifikacijah pomeril z Novo Zelandijo (6. in 14. november).

Iz Evrope so že na mundialu Rusija, Nemčija, Anglija, Belgija, Španija, Poljska, Islandija, Srbija, Francija in Portugalska, pridružile pa se jim bodo še štiri reprezentance po dodatnih kvalifikacijah. Na jutrišnjem žrebu bo ples kroglic izbiral med Hrvaško, Švico, Italijo, Dansko (vse nosilke), Švedsko, Severno Irsko, Grčijo in Irsko (vsi nenosilke). Slovaška je ostala brez dodatnih dvobojev, saj je bila drugouvrščena ekipa z najslabšim točkovnim izkupičkom v skupini F, kjer je igrala tudi Slovenija.

Prve tekme dodatnih evropskih kvalifikacij bodo med 9. in 11. novembrom, povratne pa med 12. in 14. Iz afriške cone sta si mundial že zagotovila Nigerija in Egipt, iz Azije Iran, Japonska, Južna Koreja in Savdska Arabija, iz CONCACAF (Severna in Srednja Amerika ter Karibi) pa Mehika, Kostarika in Panama. Dvoboj v play-offu čaka tudi Avstralijo in Honduras (6. in 14 november). Zadnje tri reprezentance iz afriške cone bodo znane po zadnjem krogu kvalifikacij 10. in 11. novembra.