Messi potopil Guardiolo, Oblakov jubilej z ničlo

Težko pričakovano gostovanje nekdanjega trenerja Barcelone Pepa Guardiole na domačem stadionu Camp Nou z angleškim velikanom Manchester Cityjem se je sprevrglo v žalostno epizodo za slovitega stratega. V izjemno živahni tekmi z usodnimi poškodbami in dvema izključitvama je blestel Lionel Messi, ki je dosegel hat-trick, že drugega v tej sezoni lige prvakov. Toda po začetnih minutah je za blaugrano kazalo zelo slabo. City je pritisnil, že v 10. minuti je moral zaradi poškodbe z igrišča bočni branilec Jordi Alba, ki ga je zamenjal Lucas Digne. Toda kmalu zatem je prvič udaril Messi z izvrstnim preigravanjem in prehitevanjem nerodnih Cityjevih igralcev v obrambi. V 39. minuti se je poškodoval še steber Barcelonine obrambe Gerard Pique, zamenjal ga je Jeremy Mathieu. V drugem polčasu je v 53. minuti neumnost storil Cityjev vratar Claudio Bravo, ki je nekoč čuval mrežo Barcelone. Zunaj kazenskega prostora je branil z roko po strelu Luisa Suareza, zato je moral z igrišča. Nato je čudežni Argentinec udaril še dvakrat, v 61. in 69. minuti, ter zapečatil usodo angleškega moštva, čeprav je bil v 73. minuti zaradi drugega rumenega kartona izključen Mathieu. Toda Messi je bil še naprej razigran. »Ko zadeva Messi, je videti, kot bi se igral na otroškem igrišču,« je dejal njegov trener Luis Enrique. Messi je priigral še enajstmetrovko, ki pa jo je v 87. minuti Neymar zapravil, a se je le dve minuti zatem odkupil z zadetkom in postavil končni izid 4:0.

Nepremagljivi Jan Oblak Na tekmi med Rostovom in Atletico Madridom je slovenski vratar Jan Oblak postavil nov mejnik. Atletico je namreč zmagal z 1:0, 23-letni Škofjeločan pa je še petdesetič v skupno 82 nastopih za Atletico zaklenil svoja vrata. Samo v tej sezoni Oblak na 14 tekmah (za klub ali reprezentanco) kar devetkrat ni prejel zadetka

»Težko je na tej ravni. Do izključitve našega vratarja je bila tekma odprta, parirali smo moštvu z močnim značajem. Po rdečem kartonu je bilo konec. Toda na vsak tekmi od tiste s Celticom je enako. Proti Evertonu smo si zabili avtogol in zgrešili dve enajstmetrovki. Moramo spremeniti ozračje. Tokrat smo bili v tekmi, pritiskali smo, imeli smo posest žoge in si priigrali priložnosti. Toda nismo jih izkoristili, za zmago pa potrebuješ ravno to,« je razočarano ugotavljal Guardiola, ki se je pred tekmo in po njej prijateljsko pozdravil z Enriquejem. Ta je ocenil: »Morda je rezultat nekoliko nepošten, toda to se zgodi, če delaš velike napake in imaš nasproti sebe tri takšne napadalce.« Messi, Suarez in Neymar so leta 2016 za Barcelono zabili kar 103 gole (Suarez 42, Messi 40, Neymar 21), lani pa so jih skupaj dosegli 137. Barcelona se lahko pohvali s polnim izkupičkom po treh krogih, prav tako njen španski tekmec Atletico Madrid, za katerega brani slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Rdeče-beli so v Rusiji z golom Yannicka Carrasca premagali Rostov, v vrstah katerega je moč madridske ekipe preizkusil tudi Oblakov kolega iz izbrane vrste, štoper Miha Mevlja. Nekdanji napadalec Olimpije Andraž Šporar je z Baslom gostoval v Parizu, kjer je bil izraziti favorit francoski prvak PSG. Šporar je dobil priložnost za igro v 61. minuti pri izidu 1:0 za gostitelje (strelec Angel Di Maria), ki so že v naslednji minuti povišali vodstvo z zadetkom Lucasa, končni rezultat 3:0 pa je v sodnikovem podaljšku postavil Edinson Cavani. Trener Basla Urs Fischer je bil kljub porazu zadovoljen: »Moštvu namenjam velike čestitke za predstavo. Po eni strani moraš sprejeti rezultat, toda ta ni pravi prikaz dogodkov na igrišču.«