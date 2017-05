Mbappe pred zidom iz Torina

MONAKO – Sinoči se je z madridskim spektaklom med Realom in Atleticom na stadionu Santiago Bernabeu začelo polfinalno poglavje lige prvakov. Veliki hit letošnje sezone je zasedba Monaca, ki navdušuje z neustrašno napadalno igro in pravo poplavo zadetkov. Ob tem je moštvo iz žepne kneževine na Azurni obali promoviralo izjemno nadarjenega 18-letnika Kyliana Mbappeja, za katerega se že pulijo vsi največji klubi. Drugega decembra 2015 je debitiral v francoskem prvenstvu, danes pa je že eden najbolj vročih nogometašev na svetu, za katerega sta se pred leti že potegovala tudi Real Madrid in Valencia. Potem ko je s 17 leti in 62 dnevi starosti dosegel svoj prvi zadetek v ligue 1, je postal najmlajši prvoligaški strelec v zgodovini Monaca. Mnoge strokovnjake in druge poznavalce spominja na nekdanjega asa francoske izbrane vrste Thierryja Henryja. Če bo šla tudi kariera sina Kamerunca in Alžirke po podobni poti, bo lahko nekoč s ponosom gledal na svoje dosežke. Eden velikih izzivov je pred njim že danes, ko se bo s soigralci na domačem stadionu pomeril z Juventusom v prvi polfinalni tekmi lige prvakov.



Monaco je v četrtfinalu s skupnim izidom 6:3 izločil Borussio iz Dortmunda (Mbappe je zabil tri zadetke), tokrat pa bo na preizkušnji granitna obramba serijskega italijanskega prvaka, ki je z neverjetnih 3:0 pomagala izločiti slovito Barcelono. Morda se sprašujete, kako bosta Mbappe in kolumbijski tiger Radamel Falcao zmogla prebiti obrambo stare dame, če to ni uspelo niti Lionelu Messiju, Neymarju in Luisu Suarezu v dveh tekmah s Torinčani. Tudi zato je logično, da vloga favorita v tem dvoboju sosedov pripada črno-belim s severa Italije. »Monaco ima tehnično in taktično kakovost kot tudi zelo talentirane mlade igralce. Nimajo enake zgodovine kot naš klub, toda to še ne pomeni, da nam bo zato lažje na poti do finala,« je poudaril trener Juventusa Massimiliano Allegri. Na voljo ima vse najmočejše adute z vratarjem Gianluigijem Buffonom, Giorgiem Chiellinijem, Leonardom Bonuccijem, Paulom Dybalo, Miralemom Pjanićem, Gonzalom Higuainom in drugimi. Juve ima doma praktično zagotovljen naslov prvaka, zato si je minuli vikend privoščil remi v gosteh z Atalanto slovenskega reprezentanta Jasmina Kurtića, ki je igral do 66. minute. Tudi Monaco je na vrhu domače razpredelnice, ob tekmi manj ima tri točke prednosti pred PSG, do konca pa bo odigral še štiri dvoboje. Ne glede na napeto fronto doma pa varovanci portugalskega stratega Leonarda Jardima v dvoboju s črno-belimi ne bodo prav nič preračunljivi. Po tihem računajo, da bi lahko presenetili tudi taktično dovršenega nasprotnika. »Celo Barcelona ni mogla zadeti proti njim, zato bo tudi za nas vse skupaj zelo zapleteno,« meni poljski branilec Kamil Glik. Jardima med drugim skrbi zlomljeni nos pomembnega vezista Tiemoueja Bakayoka. Monaco še ni osvojil lige prvakov, leta 2004 je izgubil finale proti Portu Joseja Mourinha. Juventus je bil najboljši na stari celini v letih 1985 in 1996. Kluba sta se že srečala na najvišji ravni, obakrat je bil uspešnejši Juventus, v polfinalu 1998 in v četrtfinalu 2015.