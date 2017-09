Matjaž Kek besen po drami v Milanu

V srečanju drugega kroga skupine D lige Evropa je NK Rijeka z italijanskim Milanom izgubil s tri proti dve. Tretji gol so Hrvati prejeli v četrti minuti sodnikovega podaljška. Kar je najbolj neverjetno, je to, da je Milan z dve proti nič vodil vse do 84. minute, nato pa se je varovancem Matjaža Keka odprlo in so v šestih minutah izid izenačili. Ko se je že zdelo, da bodo po tekmi dobili težko prigarano točko, so Italijani znova prevzeli vodstvo.

Nič nenavadnega torej, da je trener Kek po tekmi besnel. »Ko zamudiš tako priložnost in dobiš tako naivne gole na takem nivoju, potem se lahko le pritožuješ ali rečeš, da to ni več naključje. Nekateri igralci, ki imajo izkušnje, so bili videti prestrašeni. Zagotovo smo v zadnjem polčasu pokazali, da imamo željo in da lahko igramo proti velikim ekipam, toda tisto, kar nam manjka, je želja po zmagi,« je dejal Kek, ki ga je zmotil predvsem zadnji gol, ki ga je dobila njegova ekipa.

»Dobiti tak gol – in to drugič –, ni več nesrečno naključje. Padec zbranosti? Kakšen padec zbranosti! Ko je rezultat 2 : 2 v 90. minuti, potem je tukaj le vprašanje želje. Nič, gremo naprej. Dejstvo je, da nekateri igralci ne morejo več spremljati tega ritma ali pa nimajo želje, da bi dali vse od sebe. Kot bi bili obremenjeni z drugimi stvarmi, toda nogomet tega ne bo trpel. Lahko se zgodi enkrat, da nimaš sreče, toda nič več,« je še povedal besni trener.