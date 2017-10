Mariborčani premočni, junak tekme Bohar

Na stadionu Ob jezeru sta se v prvi tekmi 12. kroga in prvi tekmi po reprezentančnem premoru pomerila Rudar in Maribor. Obračun se je na koncu končal z zmago državnih prvakov, ki so do treh točk prišli po preobratu, z njimi pa vsaj začasno prevzeli prvo mesto na prvenstveni lestvici. Junak tekme je bil Damjan Bohar, ki je z golom v 82. minuti prekinil velenjski niz štirih tekem brez poraza.

Tekma se je začela živahno, vsaka ekipa si je hitro priigrala priložnost. Že po slabi minuti je akcijo Maribora zaključil Luka Zahović, meril pa malo čez prečko. V četrti minuti je ob neodločni mariborski obrambi do strela prišel John Mary, njegov strel iz obrata je ubranil Jasmin Handanović. Igra se je zatem nekoliko umirila, obe ekipi sta sicer prihajali do priložnosti, a nobena ni bila posebej nevarna.

Poteza prvega polčasa se je zgodila v 34. minuti. Ilja Antonov je s svoje polovice igrišča podal naprej proti Maryju, Jasmin Handanović se je odločil za posredovanje, ki pa se je zanj razpletlo nesrečno. Mariborski vratar je namreč zgrešil žogo, Mary pa darila ni zapravil.

Zatem je tri minute kasneje Anže Pišek prišel do strela proti mariborskemu golu, toda meril je čez gol. V 39. minuti je napad gostov zaključil Damjan Bohar, ustrelil pa previsoko. Domača zasedba je bila v zaključke tekme nevarnejša, najnevarnejši je bil v sodniškem dodatku Josip Tomašević, ki je prišel do strela z glavo, meril pa je premalo natančno.

Drugi polčasa se je začel s strelom Zahovića na gostujoči in Maryja na domači strani. V 52. minuti je Mariboru le uspela akcija, ki ga je pripeljala do gola. Na kakšnih 20 metrih je do podaje prišel Jasmin Mešanović in z močnim ter natančnim strelom zadel za 1:1.

Maribor se je podal v lov še na drugi zadetek. Martin Milec je v 57. minuti udaril proti golu, na poti zadel enega od velenjskih branilcev, žogo je ukrotil Marko Pridigar. V 59. in 61. minuti je do zaključka prišel Zahović, a Pridigarja ni premagal, velenjski čuvaj mreže se je zatem izkazal še ob priložnosti Boharja.

V 82. minuti sta rezervista, izkušena Marcos Tavares in Dare Vršič, začela akcijo, žogo spravila do Boharja, ki je z roba kazenskega prostora neoviran natančno odmeril strel in zadel za 2:1. Ko je v 88. minuti rdeči karton dobil Josip Tomašević, je bilo velenjskega upanja dokončno konec.

Rudar Velenje bo v 13. krogu prihodnjo nedeljo igral proti Krškemu, dan prej bo Maribor meril moči z Ankaranom.