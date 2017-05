Maribor že slavi prvake

Medtem ko so nogometaši NK Maribor v ciljni ravnini na poti do 14. naslova državnega prvaka, je prva nogometna lovorika že priromala v mesto ob Dravi. Futsal klub Proen Maribor je novi stari futsal državni prvak. »Vesel in ponosen sem na storjeno. Menim, da smo povsem zasluženo postali državni prvaki. Hvala igralcem, hvala upravi, hvala strokovnemu štabu. Za nami je izvrstna sezona. Niti v sanjah si nisem predstavljal, da se bo tako izteklo. V vsej sezoni nas je v rednem delu premagal le Oplast, v šahu smo držali tudi aktualnega prvaka lige prvakov,« je na državni naslov ponosen trener Mariborčanov Robert Grdović. Vijolični so v finalu s 3:1 v zmagah odpravili Litijane, ki so bili korak do pete tekme, a so sekundo pred koncem nespretno dobili gol (za 4:4) in klonili po kazenskih strelih, kjer so bili prvaki spretnejši. Štajerci so tako kronali izvrstno sezono, ki so jo začeli že 2. avgusta zaradi kvalifikacij za ligo prvakov. Tam so prišli med 16 najboljših, v domači dvorani pa v šahu držali celo aktualnega evropskega prvaka, španski Inter Movistar (1:3 na koncu, do 40. minute 1:1). Mariborčani so v nadaljevanju super sezone postali pokalni prvaki, zdaj pa še državni. Na poti do drugega naslova v zgodovini kluba so v rednem delu izgubili eno samcato tekmo, ugnal jih je Oplast. Litiji sta v uteho lahko dve dejstvi – superpokalni naslov in lovorika za najbolj fer ekipo sezone. A to je bila slaba tolažba za 10-kratnega državnega prvaka, ki je zadnjič slavil naslov najboljšega v deželi leta 2013. Tretje mesto je zasedel Oplast Kobarid, četrti je bil KMN Bronx Škofije.



Horvat ne more verjeti



»Tesno je bilo. A če imaš kakovost, lahko zabiješ v zadnji sekundi, čeprav prej izgubljaš s 4:3. Več smo imeli žogo v svoji posesti, tudi več priložnosti smo si ustvarili. Menim, da je naš naslov povsem zaslužen,« je po koncu slavja na parketu litijske športne dvorane razmišljal 25-letni kapetan prvakov Matej Fideršek. »Vse bi bilo lažje, če bi pri našem vodstvu z 1:2 dosegli še dva gola. Pripravili smo si imenitni priložnosti, a žoga ni hotela v gol. Sledili so naši neumni akumulirani prekrški, ki si jih tako izkušena ekipa, kot smo mi, ne bi smela dovoliti. Dejansko smo sami Litijo vrnili v igro,« je pristavil Fiderškov soigralec Alen Fetić in pohvalil soigralce, ki so do zadnjega verjeli v preobrat. Litijanom ni bilo do velikih besed. V štirih finalnih tekmah so slavili enkrat, v treh serijah kazenskih strelov so dvakrat izgubili, enkrat pa zmagali. »Ni kaj dodati, Mariborčani so zasluženo prvaki. Čestitam jim. Sem pa brez dodatnih besed po takem porazu in golu, ki smo ga prejeli sekundo pred koncem. Kar nekaj časa bom potreboval, da bom prišel k sebi,« je razmišljal potrti trener Litijanov Tomislav Horvat. Mariborčane čaka jeseni liga prvakov, tekmece bodo dobili konec junija oziroma v prvih dneh julija. Predvsem bo na upravi prvaka, da zadrži jedro ekipe. Trener Grdović – na trenerski poti je bil dvakrat državni prvak Hrvaške – ne bi imel nič proti, da nadaljuje delo na mariborski klopi.