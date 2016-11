Maribor za rekord in točke, pri Olimpiji še brez panike

V 18. krogu nogometnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije se bosta danes v Ljudskem vrtu pomerili ekipi z najdaljšim nizom neporaženosti v tej sezoni. Vodilni Maribor, ki ima pred sabo tri domače tekme, že kar enajst tekem za točke ni izgubil, Krško pa ima za sabo pet tekem brez poraza, od tega so štirje neodločeni izidi. »Rekordi so pomembni, statistika se upošteva, a za nas je pomembno le to, da se osredotočimo na Krško. Seveda so dobri rezultati ob točkah prinesli dodatno samozavest, imamo odlično ozračje v slačilnici, se pa zavedamo svojih nalog in pomena nenehnega dokazovanja. Sprejemamo vlogo favorita, ki jo moramo upravičiti na igrišču,« sporoča trener vijoličnih Darko Milanič, ki ne more računati na poškodovane Milivoja Novakovića, Damjana Boharja in Mateja Palčiča. Seznam igralcev na bolniški je pri Krčanih še daljši (Dejan Urbanč, Damir Sadiković, Rok Baskera, Marko Dušak in Luka Pavić), ob tem pa je pričakovati, da ne bo igrala četverica fantov, ki so v Posavju na posoji kot člani Maribora (Damjan Vuklišević, Robert Pušaver, Ranko Moravac in Dejan Vokić). »Igrati v Ljudskem vrtu je vedno nekaj posebnega, tam je prisoten dodaten naboj. Tudi zaradi tega mislim, da bomo odigrali, kot znamo. Če igramo na tej ravni, se nimamo česa bati. Nadejam se dobre predstave in če bomo pustili srce na igrišču, potem ne bomo odšli iz Maribora samo z dobro predstavo, ampak tudi s točkami,« je prepričan kapetan in branilec Krškega Marko Krajcer.



Za Olimpijo je teden slabe volje, saj so zmaji po remiju v Novi Gorici prepustili vodilni položaj Mariboru, jutri pa bodo v Stožicah gostoval Aluminij iz Kidričevega, ki je vijoličnim to jesen odščipnil kar štiri točke. Toliko v opozorilo zeleno-belim, čeprav so v 9. krogu v Kidričevem zmagali s 3:0. »Po slabem mesecu dni se vračamo na svoj stadion, pred svoje navijače, zato je naša obveza prikazati precej boljšo igro in posledično osvojiti nove tri točke. Ni razloga za kakršno koli paniko oziroma skrb, kajti do konca sezone je ostalo še ogromno tekem, s tem tudi dovolj priložnosti za vnovični skok na vrh, kar je ne nazadnje naš glavni cilj,« je dejal napadalec Olimpije Leon Benko. Sicer se je slovenskim prvakom ta teden pridružil 18-letni ganski krilni napadalec Issah Abass, ki je podpisal pogodbo do poletja 2020. Kidričani bodo na vsak način hoteli dodatno zagreniti življenje, saj tudi sami potrebujejo nov zagon po klofuti proti Domžalam (0:5) v prejšnjem krogu.



Vroče bo tudi v Domžalah, kjer tretjeuvrščeni gostijo četrtouvrščeno Celje. Morda bomo spet videli kopico zadetkov, saj obe ekipi gojita izrazito napadalen nogomet. V primorskem derbiju med Luko Koper in Gorico se bo prav tako kresalo na igrišču. »Naš cilj so tri točke, pričakujemo izenačeno tekmo, odločale bodo malenkosti,« napoveduje vezist Gorice Rifet Kapić.

Skomina sodi v Stožicah



Pari 18. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije: Rudar – Radomlje (včeraj), Domžale – Celje (glavni sodnik Nejc Kajtazović; danes ob 16. uri), Luka Koper – Gorica (Dejan Balažič, danes ob 18. uri), Maribor – Krško (Rade Obrenović, danes ob 20.15), Olimpija – Aluminij (Damir Skomina, jutri ob 16.55)