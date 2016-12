Maribor in Olimpija pred bitko na tržnici: kateri bo bolje unovčil odhode svojih asov?

LJUBLJANA – Nogometaši najboljših slovenskih klubov so na bolj ali manj zasluženih zimskih počitnicah, njihove privržence pa medtem veseli ali v slabo voljo spravlja pogled na lestvico Prve lige Telekom Slovenije (PLTS). Toda hkrati se vsi zavedajo, da je v prvoligaški sezoni odigranih šele 21 krogov, 15 spomladanskih dvobojev vsakega kluba za točke državnega prvenstva pa bo odločilnih za končni položaj na lestvici. Mariborčani se ugodno počutijo na vrhu razpredelnice, čeprav so po točkah izenačeni z ljubljansko Olimpijo. Upamo si trditi, da je pri vijoličnih bolj mirno kot pri največjih rivalih iz glavnega mesta. Trener Maribora Darko Milanič si v januarskem prestopnem roku verjetno ne bo na veliko razbijal glave z odhodi in prihodi igralcev. Sicer je usoda našega najuspešnejšega kluba na evropski sceni takšna, da mora nujno unovčiti dobre igre posameznih fantov, ki se znajdejo na radarjih bogatejših klubov iz tujine. Še najverjetnejši je odhod 23-letnega desnega bočnega branilca Erika Janže, čigar prestop bi zaradi izpada dohodka ob poletnem prezgodnjem izpadu iz evropskega tekmovanja precej popravil bilanco v blagajni kluba izpod Kalvarije. Namesto njega bo športni direktor Zlatko Zahovič zagotovo našel ustrezno nadomestilo, čeprav ima na klopi za rezervne igralce tudi izkušenega 30-letnega Mitjo Vilerja, ki je bil doslej v drugem planu, a lahko po potrebi korektno oddela svoje na domači sceni. Sicer je Zahovič starejši že omenil, da bi lahko bili največje zimske okrepitve tisti igralci, ki so (bili) odsotni zaradi poškodb (Matej Palčič, Aleksander Rajčević, Valon Ahmedi in Milivoje Novaković). Luka Zahovič, z desetimi zadetki prvi strelec kluba in vodilni v ligi skupaj z Dominikom Glavino (Rudar), naj bi ostal v Ljudskem vrtu, kjer igra kot posojeni član nizozemskega Heerenveena. No, vijolični ga lahko tudi odkupijo in najdejo še bogatejšega delodajalca za 21-letnega napadalca. Po drugi strani pa morajo Štajerci gledati tudi proti novi evropski sezoni. Za vrhunske predstave na tej ravni bi bržčas potrebovali še kakšno osvežitev, predvsem v hitrosti in agresivnosti.

