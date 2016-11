Maribor in Olimpija brez naprezanja do novih točk

Ljubljanska Olimpija nadaljuje lov za Mariborčani. Tokrat s pomočjo treh točk, ki so jih v Stožicah pustili igralci Aluminija. Varovanci Luke Elsnerja so se razveselili 12. zmage, za katero sta v prvem polčasu zabila Dejan Kelhar in Danijel Miškić. Aluminij bi si zaslužil več kot le zaostanek 0:2 po prvem polčasu. A ni imel igralca, ki bi znal pospraviti žogo v Olimpijino mrežo. Zmago so oslabljeni zmaji, manjkala sta Miha Zajc in Rok Kronaveter, potrdili s golom Alvesa. Aluminij je še četrto tekmo zapored ostal brez doseženega gola. »Spet nismo bili nevarni za gol. To se nam dogaja, očitno nimamo prave kakovosti. Naredimo vse, potem pa ni zadnje podaje. Niti pri prekinitvah se nismo držali dogovora,« je svoje varovance okrcal trener Bojan Špehonja. »V drugem polčasu smo dvignili ritem igre. Dobili smo tri točke, dosegli smo tri gole. Tu bi končal analizo, zmagi se ne gleda v zobe,« pa je dodal Luka Elsner.

Primorski derbi brez gola Izidi 18. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Rudar : Radomlje 2:0 (300 gledalcev; Dominik Glavina 73., Damir Grgić 82.), Domžale : Celje 2:1 (800 gledalcev; Amedej Vetrih 19., Slobodan Vuk 50.; Irfan Hadžić 71.), Luka Koper : Gorica 0:0 (600 gledalcev), Maribor : Krško 4:0 (3500 gledalcev; Luka Zahovič 8., Dare Vršič 15., Marcos Tavares 18., Sintayehu Sallalich 36.), Olimpija : Aluminij 3:0 (1500 gledalcev; Dejan Kelhar 17., Danijel Miškić 32., Alves 57.). Lestvica strelcev: Dominik Glavina (Rudar) 10 golov, Slobodan Vuk in Marko Alvir (oba Domžale) po 8, Filip Dangubić (Krško), Luka Zahovič (Maribor), Miha Zajc (Olimpija) in Dalibor Volaš (Celje) po 6... Pari 19. kroga (vse tekme v sredo, 30. novembra): Rudar – Krško, Gorica – Aluminij (obe ob 16. uri), Domžale – Radomlje, Olimpija – Celje (obe ob 18. uri), Maribor – Luka Koper (ob 20.15).

Mačka z mišjo



V Ljudskem vrtu smo gledali igro mačke z mišjo. Krško je v štajersko metropolo pripotovalo brez desetih igralcev prvega moštva. Peterica je poškodovana, pet pa jih je Krškemu posodil prav Maribor, zato velja džentelmenski dogovor med kluboma, da proti vijoličnim Robert Pušaver, Damjan Vuklišević, Martin Kramarič, Ranko Moravac in Dejan Vokić preprosto ne igrajo. Seveda je bilo s tem delo podprvakom močno olajšano, trener Posavcev Tomaž Petrovič je tako v začetno enajsterico postavil tudi dva 17-letnika, še dva njuna vrstnika pa je poslal v igro v zadnjih minutah. Kljub temu so gostje igrali pogumno in odprto, precej kakovostnejši Maribor pa jih je izdatno kaznoval že po dobre pol ure tekme, ko je bilo vprašanje zmagovalca odločeno s štirimi žogami v mreži Marka Zalokarja. »Vsi skupaj smo res lahko uživali v predstavi. Prvi polčas je bil fantastičen, saj so fantje odigrali kombinatorno, dinamično, zadeli štirikrat in bili razigrani. Čudovita zmaga, ta uspešna serija še traja in vse bomo naredili, da bi tudi v prihodnje,« je dejal strateg Maribora Darko Milanič, ki se lahko z varovanci pohvali že z nizom 16 zaporednih tekem brez poraza v državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju, na zadnjih šestih tekmah pa vijolični sploh niso prejeli zadetka. Rezultat tega je prvo mesto točno na polovici državnega prvenstva. »Po osemnajstih krogih smo prvi in to spoznanje veseli. Štirideset točk pomeni dober izkupiček, toda tekem je še ogromno. S fanti sem se že pogovarjal o tem, da je treba nabirati točke v tem slogu še naprej in izkoristiti ta jesenski finiš. Bistveno drugače je igrati zdaj kot proti koncu sezone, ko je manj tekem in je posledično psihološko vsaka tekma težja,« opozarja Milanič pred zadnjimi tremi tekmami te jeseni, ko bo Maribor še dvakrat zapored gostitelj (Luka Koper, Rudar) in še gost v 21. krogu (Domžale). Zmagoviti ritem ohranjajo tudi Domžalčani, ki so tokrat na domačem stadionu premagali Celje z 2:1. »Iskrene čestitke fantom. To je za nas zelo pomembna zmaga. Igrali smo tako, kot je za zmago potrebno, saj želimo biti ob gledljivi igri tudi tekmovalni. Treba se je zavedati, da je Celje zelo dobra ekipa, ki točno ve, kaj hoče. Vesel sem, da smo dosegli dva gola in hkrati še dvakrat zadeli okvir vrat,« je bil zadovoljen trener Domžal Simon Rožman.

Tri točke za Ankaran-Hrvatine Nogometaši Ankaran-Hrvatinov so v zaostali tekmi 14. kroga drugoligaškega nogometnega prvenstva premagali Brda z 2:1 (2:1) in se utrdili na tretjem mestu na lestvici. Za Roltek Dobom zaostajajo za dve točki, za kranjskim Triglavom za šest.