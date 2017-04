Maribor in Olimpija brez golov

LJUBLJANA – Nogometaši ljubljanske Olimpije in Maribora so se v 31. prvenstvenem krogu razšli brez golov. Mariborčani bodo na uradno potrditev 14. naslova prvaka morali počakati še krog ali dva.

Ljubljančani so že v uvodu tekme morali poseči po prvi menjavi, saj se je poškodoval Nik Kapun, zamenjal pa ga je Blessing Eleke. Sicer pa so bili Mariborčani uvodoma nevarnejši, Milivoje Novaković je poskusil že v 4. minuti, Rok Vodišek pa je žogo odbil v kot. Olimpija je prvič na tekmi resneje zagrozila v 37. minuti, ko je Jasmin Handanović refleksno posredoval po strelu Leona Benka z bližine po podaji iz kota. Na drugi strani je v 40. minuti Mitja Viler nevarno podal z leve strani in zatresel prečko. Na tribunah so navijači ene in druge navijaške skupine znova zganjali nemir s pirotehničnimi sredstvi, lomljenjem in metanjem stolov ter z obračuni z varnostniki in policijo.

V 50. minuti so imeli domači lepo priložnost, a je Benko z glavo meril malce mimo vrat. V 63. minuti je na drugi strani sam pred Vodiška znova prišel Novaković, toda ljubljanski čuvaj mreže se je še enkrat izkazal. V 80. minuti je z desne strani kazenskega prostora sprožil Andraž Kirm, a je bil Handanović na pravem mestu.

Ljubljančani bodo v 32. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Velenju, Mariborčani pa bodo dan prej gostili Gorico.