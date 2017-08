Maribor obnemel: pred tekmo sezone ostali brez Zahovića

MARIBOR – Nogometaši Maribora imajo pred obračunom s Hapoelom še tekmo s Krškim.

Že v 13. minuti je moral z igrišča Luka Zahović, ki je po dvoboju z Leom Ejupom končal na zelenici. Po prvih ocenah ima zlomljeno ključnico, tako da proti Hapoelu ne bo mogel nastopiti. Vijoličasti so sicer povedli v 17. minuti. Po dvojni podaji Gregorja Bajdeta in Jasmina Mešanovića, se je prvi znašel sam pred gostujočim vratarjem Markom Zalokarjem, ga obkrožil in zabil svoj prvi gol v sezoni.

Več sledi ...