Maribor je ostal brez poljuba sreče in Evrope

Še drugo sezono zapored je realnost nogometašev Maribora zgolj domača scena, državno prvenstvo in pokalno tekmovanje. Vijoličnim je na povratni tekmi z azerbajdžansko Gabalo v play-offu za evropsko ligo zmanjkal en gol. V Ljudskem vrtu je bil slovenski podprvak pred 10.500 gledalci boljši z 1:0, potem ko je zadel kapetan Marcos Tavares, toda Štajerci so prvo tekmo izgubili s 3:1, tako da bo Gabala še drugo sezono igrala v skupinskem delu EL. »Ocena je, da smo odigrali dobro tekmo. Malokrat se zgodi, da tako dominiraš v zadnjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Zmanjkal nam je en gol. Imeli smo načrt, da ne silimo z glavo skozi zid. Hoteli smo napadati, ampak v prvem polčasu je bilo zelo malo prostora. Z zamenjavo v drugem polčasu smo si ustvarili ta prostor. Razočaranje je veliko, jaz pa sem prepričan, da smo odigrali dobro tekmo in tako moramo delati naprej. Ključno je to, da bodo fantje na vsaki tekmi na takšni ravni, na kakršni so bili danes. Popolnoma jasno mi je, da bomo redko v prvenstvu imeli tako veliko ljudi, a pred športniki je nov izziv,« meni trener Maribora Darko Milanič. Vijolični so od 68. minute imeli celo igralca več na igrišču, saj je bil po prekršku nad Erikom Janžo izključen Theo Weeks, toda kljub popolni prevladi jim te prednosti ni uspelo izkoristiti. Mozaik se preprosto ni sestavil, ker ni bilo niti poljuba sreče.



Mariborčani so odslej osredotočeni na lov na vodilno Olimpijo v Prvi ligi Telekom Slovenije, za katero po šestih krogih zaostajajo za pet točk. Nazadnje sta v mesto ob Dravi prispela na Nizozemskem nogometno izgubljeni sin in napadalec Luka Zahovič ter izkušeni vezist Dejan Mezga, ki je predlani po sedmih sezonah v vijoličnem dresu odšel v splitski Hajduk, zadnjo sezono pa je igral za ciprski Apollon iz Limassola. Dvajsetletnemu Zahoviču se ni uspelo uveljaviti v Heerenveenu, zato ga je ta posodil domačemu klubu, da bi morebiti prišel k sebi in bil spet zanimiv za dokazovanje v nizozemski ligi. Enaintridesetletni Mezga bo okrepil konkurenco v zvezni liniji, Milanič ima zdaj na voljo kar 12 igralcev za sredino igrišča, če ne upoštevamo, da Aleš Mertelj le še občasno krpa luknjo na položaju desnega bočnega branilca, in šest napadalcev. Takšen izbor igralcev bi moral zadostovati za prevlado na domači sceni, toda Maribor živi v specifičnem obdobju, ko športni direktor Zlatko Zahovič ni v najboljši formi pri kadrovanju, usoda pa kot da na vseh področjih preizkuša, kako složna in močna je vijolična družina. Vijolični bodo v nadaljevanju sezone poskušali unovčiti pozitivno energijo s tribun Ljudskega vrta, saj so jim navijači iskreno zaploskali tudi po skupnem porazu z Gabalo. Očitno je tudi zakopana bojna sekira z Violami, saj so tokrat nogometaši po tekmi prišli do njih in celo delili drese. No, kaj hitro se lahko spet zakuha, če Tavares in druščina ne bodo serijski zmagovalci v PLTS.



Nenastopanje v skupinskem delu evropske lige pomeni tudi velik finančni izpad, saj bi klub samo z uvrstitvijo zaslužil 2,4 milijona evrov, izjemen bi bil tudi izkupiček od razprodanega stadiona na treh domačih tekmah, dodatno denarno nagrado pa bi prinesli osvojene točke in delež od prodaje televizijskih pravic. Mariborčani so s prebojem do play-offa zaslužili 660.000 evrov od Uefe, tu pa je še izkupiček od prodanih vstopnic na tekmah z Levskim, Aberdeenom in Gabalo. Na zadnji tekmi stadion sicer ni bil poln, a je, kot rečeno, kljub porazu prevladalo pozitivno ozračje, kar bi lahko dodatno spodbudilo klub izpod Kalvarije, da se vrne v zmagovite tirnice. Rezultatskih in drugih pretresov je bilo letos za njih verjetno že dovolj.