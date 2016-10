Mandarić vrnil Stojića, da bo ropotal v garderobi

Morda so bili nogometaši Maribora v začetnih tednih letošnje sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije v rezultatski krizi, tudi zaradi prezgodnjega izpada z evropskega tekmovanja, a jim ni bilo mogoče očitati, da si niso prizadevali za zmago, da niso pokazali iskrene želje, da bi opravili s tekmeci, čeprav jim na igrišču preprosto ni šlo po pričakovanjih. Potem ko so garali na treningih in v tekmah iskali optimalne predstave, tudi na račun všečnosti, je prišel derbi proti Olimpiji v Stožicah, kjer so prepričljivo premagali največjega rivala in s tem dobili nagrado za vse vloženo v obdobju trpljenja. Pa so se morda v taboru ljubljanskih zmajev iz težav Štajercev česa naučili? Prav nič, bi lahko sklepali že po njihovem pristopu v omenjenem derbiju, vse skupaj pa se je potrdilo v 14. krogu v Velenju, kjer so zeleno-beli iztržili mršavi remi brez zadetkov in vodilni položaj na lestvici Prve lige Telekom Slovenije prepustili Mariboru.



Z naslovom prvaka uspavana in razvajena četa trenerja Luke Elsnerja je bila v prvem polčasu gostovanja pri knapih videti takšna, kot da je zašla na nogometno igrišče. »Enostavno neverjetno se mi zdi, da prespimo prvih 45 minut. Motivacija je na tako nizki ravni, da se na osnovi nogometne igre, dvobojih, agresivnosti, želji po zmagi ne pozna nič. Posledično nas ni niti v igri. Dokler se ne prebudimo v drugem polčasu, dokler ne začnem, po domače, lajati na igralce, smo na minimalni ravni... Najbolj boleče je, da se v tem trenutku ukvarjamo z željo po zmagi, z motivacijo... Razbiti je treba sedanji način funkcioniranja, skrivanja problemov, pomembno je, da se to jasno postavi na dlan, da vidimo, kje so težave. Izbrali bomo tiste fante, ki so pripravljeni dati vse za ekipo, da bodo živeli drug za drugega in želeli dobro eden drugemu, saj se vse to izraža na igrišču. V nasprotnem primeru se je odveč pogovarjati o taktiki, o načinu naše igre,« je po remiju, ki ga je dojel kot poraz, dejal trener Olimpije Elsner.



V Velenju smo med drugimi spoznali srboritega hrvaškega napadalca Leona Benka, ki je po menjavi z Blessingom Elekejem v 70. minuti teatralno kazal nezadovoljstvo z brcanjem v kabino, metanjem oblačil in športne opreme ter glasnim negodovanjem, pri čemer je imel še dolgo po menjavi v zobeh kolega v napadu Etiena Velikonjo, češ da mu večkrat ni hotel podati žoge, ko je bil po njegovem v ugodnem položaju. Vedenje izkušenega 32-letnega tujca v ekipi slovenskih prvakov lahko prepoznate tudi med vrsticami Elsnerjeve izjave. Še podatek: na sedmih prvenstvenih tekmah je bil šestkrat v prvi postavi, enkrat je vstopil s klopi, skupno je odigral 488 minut in dosegel en zadetek. Predsednik Milan Mandarić nadaljuje svojevrstne kadrovske akrobacije. V klub je vrnil bivšega športnega direktorja Ranka Stojića, ki bo po novem podpredsednik. Spomladi mu je pokazal vrata, ker ga je razočaral, tudi po človeški plati, kakor nam je dal vedeti. S to potezo je med drugim pokazal, koliko zaupanja ima v športnega direktorja Nenada Protego in trenerja Elsnerja. Stojića očitno potrebuje, da bo zaropotal med igralci.