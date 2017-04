Mandarić prodaja Olimpijo? Indijci so že v Ljubljani ...

LJUBLJANA – Kot vse kaže, se Milan Mandarić pripravlja na prodajo Olimpije. Današnji Dnevnik namreč piše, da je indijska delegacija prispela na petdnevni poslovni obisk v Slovenijo.

Vodilni mož indijskih vlagateljev je sloviti Sachin Tendulkar, eden najboljših igralcev kriketa vseh časov. Njegovo bogastvo naj bi bilo ocenjeno na več kot 100 milijonov ameriških dolarjev, poznan je tudi po tem, da je eden od lastnikov indijskega nogometnega kluba Kerala Blasters. »Ravno povezava med Mandarićem in indijskimi poslovneži je v tem trenutku največja neznanka, vendar vse več indicev kaže, da se srbski poslovnež po slabih dveh letih delovanja v Olimpiji resno ogreva za prodajo 74-odstotnega deleža članskega moštva,« dodajajo.

No, neuradno se je Mandarić menda povezal s slovitim izraelskim agentom Pinijem Zahavijem, s katerim sta nekoč sodelovala pri kupovanju in prodaji igralcev ter klubov v Angliji. Po njihovem pisanju obstaja možnost, da ga je srbsko-ameriški poslovnež pooblastil za iskanje primernih vlagateljev pri prodaji večinskega deleža v Olimpiji, kar bi pripeljalo do velikih premikov.

Spomnimo, Mandarić je za Dnevnik sicer zanikal celotno zgodbo, a je po informacijah časopisa močna indijska delegacija v Olimpijo pripravljena vložiti kar 20 milijonov evrov.