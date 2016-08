Mandarić je Vanolija odpustil prepozno

Navijače slovenskega nogometnega prvaka vznemirja nova zamenjava trenerja, ki spet prihaja prepozno. Italijan Rodolfo Vanoli od aprila, ko je na hitro zamenjal Srba Marka Nikolića (ta je moral oditi zaradi rasistične opazke Blessingu Elekeju »črni idiot«), ni prepričal niti strokovne niti laične javnosti, čeprav je z Olimpijo osvojil naslov prvaka. Toda to je bilo dovolj, da mu je predsednik kluba Milan Mandarić ponudil priložnost tudi v novi sezoni. Kot se je izkazalo, je bil to nov slab izbor ameriškega poslovneža srbskega rodu. Šele po tej odločitvi je v klub prispel novi športni direktor Nenad Protega, ki ni kazal pretiranega navdušenja nad Vanolijem. Sicer predani in pošteni nogometni delavec je trenersko omejen za vodenje ambicioznega moštva, kot je Olimpija. Ob tem mu delo z mladimi igralci ni blizu, taktično je ukalupljen v ozke nogometne sheme, zanaša se na pretirano obrambno igro, ki s tribun odganja navijače in druge ljubitelje nogometa. Da ni vodja, ki povsem obvladuje svojo ekipo, priča dejstvo, da zeleno-beli iz tekme v tekmo v igri nihajo od navdušenja do predstav popolnega razočaranja. O tem pričata tudi zadnja poraza z Rudarjem in Luko Koper na domačem stadionu. Vanoli tudi ni znal ustrezno vzgajati in voditi niti brezmejno nadarjenega napadalca Blessinga Elekeja, za katerega je Mandarić Gorici plačal milijon evrov odškodnine, kar je rekord v Prvi ligi Telekom Slovenije. Kljub vsemu temu bo ob slovesu Mandarića menda stal 100.000 evrov, saj ima v žepu dveletno pogodbo z Olimpijo.



Naposled le Stojanović?



Novega trenerja Olimpije, pa če bo to Ljubljančan Slaviša Stojanović ali pa nov tujec (omenjata se tudi Makedonec Čedomir Janevski in Hrvat Zoran Vulić), čaka zahtevno delo, saj ima moštvo načeto samozavest, z novim šefom pa se bo moralo privaditi tudi na nov sistem igre. Olimpija je torej na novem začetku, in če medsebojno prilagajanje ne bo potekalo hitro, bo občutno zaostala za tekmeci za vrh lestvice. Mandarić ne zanika, da se pogovarja z več kandidati, na tem mestu pa se velja vprašati, kakšno vlogo ima pri tem športni direktor Nenad Protega. S Stojanovićem nista v najboljših odnosih po sicer uspešnem skupnem sodelovanju v Domžalah, kjer sta osvojila dva naslova državnega prvaka (2007, 2008). Kako velike so zamere iz obdobja, ko se je Protega preizkušal tudi kot športni šef Interblocka, ki ga je vodil znani poslovnež Joc Pečečnik, vesta samo onadva. Verjetno je to precejšnja ovira za prihod Stojanovića v Stožice, saj Mandarić ne bi rad znova spremljal podtalne bitke za prevlado v klubu, kakor je to bilo v primeru bivšega športnega direktorja Ranka Stojića, ki je občasno deloval celo za njegovim hrbtom. Privrženci Olimpije lahko obžalujejo, ker je pred kratkim novo službo dobil Tomaž Kavčič, ki je postal pomočnik selektorja Srečka Katanca. Prav Kavčičeve trenerske delnice bi znale pri Mandariću in Protegi kotirati zelo visoko. Do izbora šefa bosta moštvo vodila pomočnika Igor Božič in Dejan Kopasić.



Benko znak za alarm



Ob koncu avgustovskega prestopnega roka je v Stožice prišla še zadnja okrepitev. To je 32-letni hrvaški napadalec Leon Benko, ki je bil zadnji dve sezoni član prvoligaša BiH Sarajeva, na 41 tekmah je dosegel 29 zadetkov. Prve polsezone ni odgiral za moštvo s Koševa, saj ga niso mogli registrirati, v drugi pa je bil prvi strelec prvoligaškega tekmovanja BiH z 18 zadetki. Tudi to sezono je začel v dresu Sarajeva, čeprav se je vse poletje govorilo, da je tik pred odhodom, saj je imel pogodbo s klubom le do konca tega leta. V odnosu s klubom je počilo pred derbijem z Zrinjskim, ko je popival z dvema soigralcema, trener Mehmed Janjoš pa jih je odstranil iz moštva. Benko je kariero začel v Varteksu iz Varaždina, nosil je tudi dres Slavena Belupa in Rijeke, kruh pa si je služil še v Nemčiji, Belgiji, Savdski Arabiji in na Kitajskem. V Ljubljano je prišel kot prost igralec, torej brez odškodnine, s predsednikom Mandarićem pa se je hitro dogovoril glede plače. Prihod Benka nekako pomeni alarm za Etiena Velikonjo in Blessinga Elekeja, ki se ne moreta pohvaliti z učinkovitostjo.

Navijači spet stali Olimpijo



Disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije Roman Rogelj je tudi po 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije oglobil aktualne državne prvake iz prestolnice. Olimpija Ljubljana bo tokrat prisiljena plačati 400 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Gre za žaljivo vzklikanje sodniku. Kazen pa so si prislužili tudi zaradi predkaznovanosti.