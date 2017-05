Manchester zdržal pritisk Celte, Lyonu zmanjkal gol za preobrat

MANCHSTER, LYON – Nogometaši angleškega Manchester Uniteda so se uvrstili v veliki finale evropske lige, potem ko so se na današnji povratni polfinalni tekmi s špansko Celto iz Viga razšli z neodločenim izidom 1 : 1 (1:0). Prva tekma se je končala z zmago angleške ekipe z 1 : 0.

Izbranci portugalskega trenerja na angleški klopi Joseja Mourinha so bili uvodoma v podrejenem položaju. N Gostitelji so se po desetih minutah igre otresli uvodnega napada gostov in povsem prevzeli nadzor na igrišču, v 17. minuti pa so tudi povedli. Po kombinirani akciji in natančnem predložku Marcusa Rashforda je po strelu z glavo zadel Belgijec Marouane Fellaini. V 85. minuti pa je po predložku z desne strani izenačujoči gol dosegel rezervist Facundo Roncaglia. Po golu je zavrela kri na igrišču, izključena sta bila Eric Bailly in Roncaglia, v živčni končnici in šestminutnem podaljšku pa ni prišlo do spremembe izida, čeravno bi v izdihljajih tekme John Guidetti lahko postavil tekmo na glavo in dosegel zmagoviti gol, a je bil pred vrati Rdečih vragov silno nespreten.

Ajax po drami

Manchester United se bo v finalu pomeril z nizozemskim Ajaxom iz Amsterdama, ki je v polfinalu izločil francoski Olympique Lyon s skupnim izidom 5 : 4. Tekma se je končala s 3 : 1 (2 : 1), a je na prvi tekmi s 4 : 1 slavil Ajax. Čeprav so si nogometaši Olympique Lyona pred svojimi navijači vsaj v uvodnih minutah zelo prizadevali, da bi z morebitnim golom tekmo še naredili negotovo, je že v 27. minuti Antonyja Lopesa premagal Kasper Dolberg, kar je francoski ekipi samo še otežilo delo. Lyon je sicer dosegel tri zadetke, si priigral še nekaj priložnosti za najmanj podaljšek, vendar so se z nekaj sreče Nizozemci ubranili.