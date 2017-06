Malteški bunker čaka slovenska ustvarjalnost

Na Brdu pri Kranju selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec z izbranci pili še zadnje podrobnosti za sobotni dvoboj z Malto v kvalifikacijah za SP 2018 v Rusiji. Ker je zaradi kazni odsoten Boštjan Cesar, bo kapetanski trak nosil Bojan Jokić. Na štoperskem položaju bo Cesarja predvidoma zamenjal Miha Mevlja, ki ima za sabo odlično sezono v dresu ruskega Rostova. Zaradi rumenih kartonov manjka Valter Birsa, medtem ko je Kevin Kampl odsoten zaradi poškodbe stopala. Tako mora Katanec opraviti nekaj sprememb tudi v zvezni vrsti. Defenzivna vezista Rene Krhin in Jasmin Kurtić nista sporna, breme glavnih ustvarjalcev igre pa bi lahko tokrat nosili Josip Iličić, Benjamin Verbič in Miha Zajc. Seveda, če se bo Srečko Nacionale odločil za sistem 4-2-3-1, v katerem bi startni položaj v konici napada zasedel Roman Bezjak, ki je bil v dresu Rijeke v odlični strelski formi. V primeru, da bi šef videl večje možnosti za preboj malteškega bunkerja s postavitvijo 4-3-3, bi lahko na sredini operirali Krhin, Kurtić in Verbič, pred njimi pa Bezjak, Robert Berić in Iličić, s tem da bi Jojo deloval za hrbtom obeh napadalcev in kreiral akcije slovenskih bojevnikov za zmago in nove tri točke na poti do mundiala v Rusiji.



»Njihovo obrambo bomo poskušali prebiti z našo prepoznavno igro in s kratkimi podajami. Za igralce Malte ni nobena žoga izgubljena, borijo se do zadnje sekunde, kar lahko pričakujemo tudi v soboto v Stožicah. Maltežanom bo treba odgovoriti na enak način, z borbo do konca in željo po zadetku,« pravi Benjamin Verbič, ki je tako kot lani v dresu Københavna ponovno osvojil dvojček lovorik v danskem prvenstvu in pokalnem tekmovanju. »Vse navijače pozivam, da se udeležijo tekme, in s skupnimi močmi osvojimo tri točke. Moramo zmagati, popraviti vtis iz Škotske in se čim hitreje vrniti na mesto, ki vodi vsaj v dodatne kvalifikacije,« je odločen 23-letni Verbič. »Tekma med Ukrajino in Malto je bila za nas samo še eno opozorilo na tisto, kar smo že vedeli. Ne gre za eksotično reprezentanco, o čemer smo se prepričali tudi na naši prvi tekmi na Malti. Takšne tekme so najtežje, saj se nasprotnik postavi obrambno in čaka na napake. Če bomo pravi, mislim, da lahko odigramo dobro in izvlečemo dober rezultat,« je optimističen tudi 27-letni Krhin. Verjetna postava Slovenije: Oblak; Skubic, Samardžić, Mevlja, Jokić; Krhin, Kurtić, Verbič; Iličić, Berić, Bezjak.



Žur v navijaški coni v Stožica Pred sobotno tekmo med Slovenijo in Malto, ki se bo v Stožicah začela ob 18. uri, bo poskrbljeno za bogat spremljevalni program, ki se začenja že ob 9. uri. Takrat vrata odpira navijaška cona, v kateri se bodo odvijale številne aktivnosti za vse ljubitelje nogometa in slovenske nogometne reprezentance. Navijači si bodo tako lahko poslikali obraz v barve slovenske zastave, tekmovali na dribling poligonu in igrišču z zorbi, se pomerili v človeškem nogometu ter preizkusili v žongliranju. Dodatne aktivnosti bodo omogočili sponzorji slovenske nogometne reprezentance, ki pripravljajo različne nagradne igre. Vzporedno bo ob tem potekal tudi finalni turnir Živjo, nogomet, ki slovi po atraktivnih nogometnih potezah, dobri hrani, pijači in zabavi.