Madridska noč za rekorde

Tudi v skupinah od E do H se bo nocoj s tekmami 6. kroga zaključil skupinski del nogometne lige prvakov za sezono 2016/2017. Matematika nam govori, da so se v osmino finala že uvrstili Monaco in Bayer iz Leverkusna iz skupine E, Borussia iz Dortmunda in madridski Real (F), iz skupine G presenetljivi angleški prvak Leicester City, v skupini H pa je naprej uvrščena že stara dama Juventusa. Za osmino finala se torej iščeta še dva srečneža med Portom (8 točk) in Københavnom (6) v skupini G ter med Sevillo, ima 10 točk, in Lyonom (7) v skupini H. Tretjeuvrščeni iz vsake skupine bodo sicer sezono na stari celini nadaljevali v evropski ligi. Drevi bosta za igralno akcijo nabrušena tudi slovenska nogometaša Benjamin Verbič iz vrst Københavna, ta gostuje pri Clubu Bruggeju, in Petar Stojanović iz Dinama, Zagrebčane v Torinu čaka obračun z Juventusom. Za leverkusenski Bayer doma proti Monacu ne bo igral Kevin Kampl, v soboto se je poškodoval v prvenstveni tekmi proti Freiburgu, zaradi načetega desnega stopala pa bo moral počivati osem tednov.



Derbi zadnjega kroga oziroma najzanimivejša tekma bo tista na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu. Real lahko le z zmago prehiti Borussio in se prebije na vrh skupine F. Beli balet pa lahko le z neodločenim izidom izenači klubski rekord po nepremaganosti, ta je v vseh tekmovanjih na številki 34. Rekorderka Barcelona je lani brez poraza odigrala 39 dvobojev. Če Cristiano Ronaldo zadene dvakrat, bo prvi nogometaš s stotimi zadetki v evropskih klubskih tekmovanjih. Sicer pa Portugalec v LP po svojih standardih nima dobre sezone; v skupinskem delu je do zdaj zadel le dvakrat, kar je najslabše, odkar je postal Realov član. Je pa v belem dresu v ligi prvakov zadel 80-krat v prav toliko srečanjih. »Ne bomo preračunavali, o ničemer drugem ne bomo razmišljali kot o tem, da želimo biti prvi v skupini,« je odločen trener Reala Zinedine Zidane. Zaradi poškodbe bo v domačih vrstah sicer manjkal Gareth Bale.



Zrelejši Reus



Borussia iz Dortmunda je z 19 zadetki v skupinskem delu LP za le še en gol prekratka za izenačitev rekordnega dosežka 20 zadetkov, ki so ga pri igranju v skupini elitnega klubskega tekmovanja postavili Manchester United, Real in Barcelona. No, rdeči vragi in kraljevi klub so v rekordni sezoni 1998/1999 oziroma 2013/2014 tudi osvojili ligo prvakov. Napadalec porurskega moštva, Gabonec Pierre-Emerick Aubameyang, si torej za nocojšnje igranje v Madridu gotovo že oblizuje prste in brusi strelske noge, pa ne želi, denimo, zadeti le enkrat. Borussia je po strelskem ognjemetu, zmaga z 8:4 proti varšavski Legii – že v poljski prestolnici so slavili s 6:0 –, tudi opogumljena z odlično formo reprezentanta Marca Reusa. Ta je zaradi poškodbe moral počivati kar šest mesecev. »Zaradi polletne odsotnosti zaradi poškodbe je postal zrelejši. Zdaj je nazaj, vrnil pa se je vrhunsko,« Reusa hvali trener Borussie Thomas Tuchel. Zato pa nocoj zaradi poškodbe kolena ne bo igral Mario Götze. Drevišnji pari 6. kroga lige prvakov (vse tekme ob 20.45) – skupina E: Bayer Leverkusen – Monaco, Tottenham – CSKA; skupina F: Real Madrid – Borussia Dortmund, Legia – Sporting; skupina G: Club Brugge – København, Porto – Leicester Ciyty; skupina H: Juventus – Dinamo (Zagreb), Lyon – Sevilla.