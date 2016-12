Luka Zahović z golom pokopal upe Rudarja

Olimpija je suvereno prišla do 14. zmage. S 4:1 so varovanci trenerja Luke Elsnerja slavili v Domžalah, kjer domače tekme igrajo Radomljani, ki ostajajo na repu lestvice. Za nameček so si domačini prvi gol zabili kar sami (avtogol branilca Aleksandra Zukića), rezultat polčasa je s prostega strela postavil Rok Kronaveter s pravim evrologolom. Piko na i premoči so gostje postavili v 2. polčasu, po podaji iz kota (že osmem na tej tekmi) je bil na mestu Antonio Delamea Mlinar, potem pa še Etien Velikonja. »Bili smo zelo uspešni in učinkoviti iz prekinitev. To je vedno element, ki olajša delo na terenu. Dobro smo bili videti. So pa tudi Radomljani dokazali, da so napredovali. Vesel pa sem zaradi svojih fantov, ki so tudi v tem delu sposobni, da iz sebe iztisnejo toliko energije,« je Luka Elsner pohvali igralce za vnovič učinkovito predstavo (devet golov na zadnjih treh tekmah). Na precej več kot le točko pa so računali tudi Domžalčani, ki pa so se z gostovanja v Krškem vrnili z remijem (0:0). Da se je tekma končala brez zmagovalca, gre levji delež zaslug domačemu vratarju Marku Zalokarju, ki je bil zelo razpoložen. Za nameček so gostje plačali visoko ceno za ta neodločeni izid: poškodoval se je novinec Alexandre Kombi, ki bo počival dlje časa.



Rudar igral, Maribor zabil



Mariborčani so se spretno in srečno rešili v tekmi, na kateri je tako rekoč ves čas dominiral velenjski Rudar. Knapi iz Šaleške doline so si priigrali kar ducat zrelih priložnosti za zadetek, v prvem polčasu je Dominik Glavina stresel vratnico, sicer pa je vijolične s fantastičnimi obrambami reševal Jasmin Handanović. Velenjčani, ki jih je po odhodu trenerja Slobodana Krčmarevića vodil njegov pomočnik Branko Čavić, se še danes lahko tolčejo po glavi zaradi vseh neizkoriščenih priložnosti, ob Glavini so strah in trepet v domači obrambi sejali tudi John Mary, Bojan Vrućina in Damjan Trifković. Toda Maribor je pretrpel vse težke trenutke in dočakal svoj veliki trenutek. V 81. minuti je Luka Zahović pobegnil svojemu čuvaju Jeanu Claudu Billongu, sprejel lepo podajo Dina Hotića ter v prodoru mojstrsko, s tako imenovanim lob udarcem ukanil Mateja Radana. Zahović je na trinajstih tekmah dosegel osem zadetkov. »To je nogomet, včasih se tudi mučiš, trepetaš, daš vse od sebe proti odličnemu nasprotniku. Publika nam je ploskala, torej so prepoznali, da je tudi to način zmagovanja,« je vidno odleglo trenerju Maribora Darku Milaniču. Njegov kolega Čavić je po zelo dobri, a tudi neučinkoviti igri svojih varovancev, dejal: »Mariboru čestitam za zasluženo zmago, toda ne morem se znebiti občutka, da smo bili danes boljša ekipa. Plačali smo davek na neizkoriščene priložnosti. Proti moštvu, kot je Maribor, moraš zabiti gol že iz polpriložnosti, kaj šele iz takšnih, kot smo jih imeli mi. Verjamem, da tistih, ki poznajo nogomet, danes nismo razočarali. Še naprej bomo igrali hiter, privlačen in kakovosten nogomet.«



Soseda na lestvici, četrto- in petouvrščena Celje in Gorica, sta si razdelila točki na stadionu Arena Petrol, tako da se njun položaj na lestvici ni spremenil. »Mi smo bolje odprli tekmo, o zmagovalcu bi lahko odločili že v prvem polčasu, toda Goričani so zadeli že iz svoje prve priložnosti, ko so prišli na našo polovico. To je bil za nas velik šok. Med odmorom smo se pogovorili, opravili nekaj taktičnih menjav, v nadaljevanju smo več tvegali v igri. Osvojili smo točko, a menim, da smo si zaslužili več. Moramo delati za realizacijo naših priložnosti,« je dejal trener Celja Igor Jovičević. Strateg Gorice Miran Srebrnič je bil zadovoljen z osvojeno točko: »Imeli smo priložnost za vodstvo z 2:0, a je nismo izkoristili. Potem smo dobili gol iz prekinitve, ker smo malce zaspali v obrambi. Imeli smo še nekaj nasprotnih napadov, ki bi jih lahko bolje izkoristili, toda realno gledano moramo biti zadovoljni s točko.«

Koprčani prekinili post



Rezultati 20. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Celje : Gorica 1:1 (400 gledalcev; Dalibor Volaš 63.; Dejan Žigon 41.), Luka Koper : Aluminij 1:0 (200 gledalcev; Luka Vekić 84.), Maribor : Rudar 1:0 (2500 gledalcev; Luka Zahović 81.), Krško : Domžale 0:0 (400 gledalcev), Radomlje : Olimpija 1:4 (1200 gledalcev; Filip Jankovič 87.; Aleksandar Zukić 22.-ag, Rok Kronaveter 44., Antonio Delamea Mlinar 70., Etien Velikonja 85.). Vrstni red strelcev: Dominik Glavina (Rudar) 10, Luka Zahović (Maribor), Marko Alvir, Slobodan Vuk (oba Domžale) po 8,... Pari 21., zadnjega kroga v jesenskem delu državnega prvenstva: Aluminij – Celje, (v soboto, 10. decembra, ob 12. uri), Gorica – Radomlje (v soboto ob 14. uri), Rudar : Luka Koper (v soboto ob 16. uri), Domžale – Maribor (v soboto ob 16.55), Olimpija – Krško (v nedeljo, 11. decembra, ob 16.55).





