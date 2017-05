Ljudski vrt nared za čago po derbiju brez zadetkov

MARIBOR – V Mariboru so slavje za osvojitev 14. naslova slovenskega prvaka preložili v domači Ljudski vrt, saj so vijolični v derbiju 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Ljubljani remizirali z Olimpijo brez zadetkov. Skromna igra obojih v prvem polčasu in nekoliko bolj dramatično dogajanje v drugem delu je poenostavljena ocena dogajanja na stoženski zelenici, ki ni posebno navdušilo 7000 obiskovalcev. V štirih medsebojnih prvenstvenih tekmah sta največja rivala dvakrat igrala neodločeno, dvakrat pa je bil boljši Maribor. »Želje, načrti so bili drugačni, toda za njihovo uresničitev nam je manjkal zadetek. Smo pa na igrišču počeli, kar smo govorili pred tekmo. Fantje so bili zbrani, želeli so zmagati. Kaj so čutili, je pokazal vtis po tekmi v slačilnici. Igralci so se zavedali, da so se potrudili po najboljših močeh. V prvem polčasu, ko smo prevladovali, smo poskušali na vse načine prebiti njihovo obrambo. Ni nam uspelo, ustvarili smo si nekaj priložnosti, ki so ostale neizkoriščene, potem pa je tudi nasprotnik dobil nekaj energije in nas dvakrat ujel v protinapadu. Nad odnosom ni pripomb, kljub veliki želji pa na vsaki tekmi ne moreš zmagati,« je dejal trener Maribora Darko Milanič, ki ga še peče izpad v polfinalu pokalnega tekmovanja, kjer jih je izločila prav Olimpija. Toda naslov prvaka je nedvomno vreden precej več.

