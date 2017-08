Liga prvakov realnost,a bo treba pokazati več

BEERHSEVA – Prvi polčas bitke za nogometne milijone je končan, črta pod obračun z Izraelci pa se bo vlekla v torek zvečer, ko bo sledila druga runda med NK Maribor in Hapoelom. Ne gre tajiti – Mariborčani so iz Svete dežele prinesli ugoden izid, 1:2 to zagotovo je. Gol v gosteh je vreden zlata, a ga bo treba doma oplemeniti. Dejstvo je, da vijolice ostajajo v igri za tretji nastop v ligi prvakov v 18 letih, a bo treba na domači travi pokazati več.

Gostitelji boljši

V Izraelu, stadion je bil poln fanatičnih navijačev (tudi peščica mariborskih), so bili gostitelji boljši. Ob pogledu na semafor je jasno, da tudi učinkovitejši in konkretnejši. Dobro so izkoristili domač teren, za nameček so dobili domačinsko sojenje. Nagrada je prišla ob izteku prvega polčasa, ko goli v mreži najbolj bolijo. Švedski arbiter Jonas Eriksson je preostro pokazal na belo točko, čeprav se je Blaž Vrhovec lotil Izraelca že precej pred črto, ki označuje kazenski prostor. Izraelci so darilo izkoristili in postavili končni izid polčasa in (ne vedoč) tudi tekme. Škoda tudi, ker so Mariborčani tako zlahka zapravili vodstvo 1:0. Marcos Tavares je s 25. golom v Evropi tlakoval pot do uspeha. Na drugi strani se navijači še umirili niso, ko so skočili na noge: Anthony Nwakaeme je z udarcem presenetil sicer izjemnega Jasmina Handanovića, ki je v nadaljevanju vsaj štirikrat rešil vijoličaste.

Premalo za ligo prvakov

»Absolutno bo treba za ligo prvakov doma pokazati več!« je jasen nekdanji mariborski as Marinko Galič. »Na prvi tekmi sem pogrešal predvsem vezno linijo, ki ni poskrbela, da bi bila povezana obramba in Tavares. Roko na srce: tudi gol so zabili po sreči, saj je izraelska obramba naredila napako. Premalo je bilo organiziranih akcij, vse na silo...« je nadaljeval Galič, prepričan, da bo doma v Ljudskem vrtu drugače – boljše. »Ker bodo igrali doma, bosta aktivacija in mobilizacija totalni. Verjamem, da se bodo Mariborčani veselili preboja v ligo prvakov,« Gala ostaja optimist. »Fantje so odigrali dobro tekmo. Obračun je bil težak, tudi zaradi soparnega vremena. Izraelci so imeli razpoloženega nogometaša Nwakaemeja, ki ga je bilo težko ustavljati, morali smo ga podvajati in v obrambi dobro sodelovati. Izraelci so veliko napadov igrali prek njega, videlo se je, da je on njihovo glavno orožje, svojo kakovost pa je dokazal z izjemnim zadetkom,« je po tekmi spregovoril mariborski trener Darko Milanič.

Tavares je dragocen

»Razen ene napake smo v obrambi odigrali dobro. Domnevni prekršek Vrhovca za enajstmetrovko se je začel zunaj kazenskega prostora. Po prejetem zadetku tik pred odmorom smo se v drugem polčasu dobro pobrali, nasprotniki so padli v igri, nevarni so poskušali biti prek nasprotnih napadov, kar smo pričakovali. Pobudo so prevzeli zgolj po našem zadetku. Moji varovanci so pozneje v drugem delu tekme prevzeli pobudo in napadali, žal je nekaj zmanjkalo za drugi zadetek,« je povedal Milanič, ki bo do torka s sodelavci skoval peklenski plan za naskok na ligo prvakov!