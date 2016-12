Lidlova donacija Deluxe bo letos v znamenju spodbujanja gibalne aktivnosti otrok na URI Soča

Trgovsko podjetje že četrto leto zapored del sredstev od prodaje izdelkov Deluxe namenja v dobrodelne namene. Letos jih bodo namenili za nakup dveh sodobnih gibalnih naprav za podporo rehabilitaciji otrok na URI –Soča. Napravi bosta namenjeni krepitvi posameznih mišičnih skupin, s tem pa predstavljata pomemben korak k sodobnim pristopom pri treningu mišic in krepitvi celotnega telesa za potrebe rehabilitacije otrok. Sredstva za nakup naprav se bodo zbirala od prodanih izdelkov Lidlove praznične blagovne znamke Deluxe, akcija pa bo potekala do konca leta 2016. Donacijo bo Lidl Slovenija predvidoma predal v februarju 2017.

Praznično vzdušje, ki so ga pričarali otroci, njihovi starši ter zaposleni na URI – Soča, so danes dodatno popestrili trije vrhunski športniki invalidi. Veselka Pevec, Darko Đurič in Nino Batagelj so si ogledali obstoječo opremo za rehabilitacijo na otroškem oddelku in z otroci delili svoje vtise in izkušnje iz športnih tekmovanj, ki so jim vsi z veseljem prisluhnili. »Druženj z otroci se veselim, saj je v njihovi družbi vedno prijetno. Tudi sam sem zelo dolgo obiskoval URI – Soča, zato vem, da tukaj za njih odlično poskrbijo in jim prek rehabilitacije omogočijo lažje vključevanje v njihovo vsakdanje okolje,« je ob srečanju dejal Darko Đurič. Skupaj z Veselko in Ninom so otrokom zaželeli prijetne praznike in veliko veliko zdravja ter optimizma na njihovi rehabilitacijski poti.

Slovenski športniki invalidi navdih za letošnjo donacijo

Lidl Slovenija letošnjo donacijo Deluxe namenja URI – Soča. Z nakupom gibalnih naprav bodo obogatili otroški oddelek in omogočili bolj kakovostno gibalno rehabilitacijo. »Letošnje leto je v Lidlu Slovenija prepleteno z navdihom. Poleg naših zvestih kupcev so nam velik vir motivacije ter navdiha slovenske športnice in športniki invalidi, ki so močno zaznamovali naše letošnje aktivnosti v okviru trajnostnega koncepta Ustvarimo boljši svet. Pokazali so nam, kako pomembna sta trdna volja duha in telesa. Gibalna rehabilitacija ima pri tem pomembno vlogo, saj pomeni korak k bolj samostojnemu življenju. Zato je donacija naprav za krepitev mišic in celotnega telesa za rehabilitacijo otrok smiselna nadgradnja naših letošnjih aktivnosti. Želimo si, da bi s tem tudi otroke z gibalnimi oviranostmi spodbudili h gibanju in morda tako dolgoročno našli celo novega športnega šampiona,« je dejala Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje v Lidlu Slovenija.

Donacije se veselijo tudi na URI – Soča, saj želijo z rehabilitacijo spodbuditi tudi splošne gibalne aktivnosti otrok. »Oprema, ki jo bomo prejeli v okviru donacije Deluxe, je posebej prilagojena za otroke, zato bo resnično služila svojemu namenu. Z napravami bomo lahko uporabili sodobne pristope pri rehabilitaciji in otrokom s tem omogočili boljšo gibalno samostojnost. Veseli nas, da bomo skupaj z Lidlom Slovenija že drugič ustvarili nove priložnosti za naše otroke,« je dejala prim. Hermina Damjan. dr.med., zdravnica na otroškem oddelku na URI - Soča.

Donacije Deluxe za najmlajše bolnike