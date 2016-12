Lewy se lahko hvali, da je premagal Oblaka

Tudi zadnji krog skupinskega dela nogometne lige prvakov v skupinah od A do D je bil nadvse razburljiv. Bolgarski prvak Ludogorec iz Razgrada je pošteno premešal stanje na lestvici skupine A, saj je sredi Pariza iztržil neodločen izid 2:2 proti francoskemu prvaku PSG. Bolgari so dvakrat vodili z zadetkoma Virgila Misidjana in Wandersona, Parižani pa so jih ulovili z goloma Edinsona Cavanija in Angela Di Marie. Ludogorec si je s tem zagotovil tretje mesto in mesto v izločilnih dvobojih evropske lige. Mršavi remi superbogatašev iz mesta luči je z zmago v Baslu (slovenski reprezentant Andraž Šporar zaradi poškodbe ni igral za gostitelje) s kar 4:1 (tri gole je zabil Lucas Perez) skočil na prvo mesto.



V skupini B je turški Bešiktaš doživel pravi polom v Kijevu, kjer je Dinamo zmagal kar s 6:0. Gostje so že v 29. minuti ostali brez izključenega Andreasa Becka, Ukrajinci pa so neusmiljeno rešetali njihovo mrežo. Pri izidu 4:0 v 56. minuti je Bešiktaš ostal še brez Vincenta Aboubakarja, ki je dobil drugi rumeni karton, in se seli v evropsko ligo. V osmino finala LP napredujeta Napoli in Benfica, moštvo izpod Vezuva je orle sredi Lizbone premagalo z 2:1. V skupini C je Barcelona učinkovito postavila piko na i skupinskega dela tekmovanja, visoko zmago s 4:0 sta blaugrani zagotovila Lionel Messi in Arda Turan, ki je dosegel kar hat-trick. Manchester City je doma remiziral s Celticom, kar sicer ni bilo usodno, je pa trener meščanov Pep Guardiola dobil novo opozorilo o ranljivosti svoje ekipe. V skupini D je imela Slovenija dva reprezentanta. Čuvaj mreže Atletico Madrida Jan Oblak je moral v Münchnu šele drugič v tej sezoni lige prvakov po žogo v mrežo, potem ko je prosti strel mojstrsko izvedel Bayernov golgeter Robert Lewandowski. Dvoboj lahko označimo kot šahovsko partijo velemojstrov taktike Carla Ancelottija in Diega Simeoneja. Prijetno presenečenje v tej skupini pa je pripravil ruski Rostov, za katerega igra reprezentančni štoper Miha Mevlja. Rostov je v Eindhovnu proti PSV iztržil remi 0:0, Mevlja je bil zanesljiv vso tekmo, in si zagotovil tretje mesto ter nadaljevanje tekmovanja v evropski ligi. Izidi 6. kroga v skupinah od A do D – skupina A – Basel : Arsenal 1:4, PSG : Ludogorec Razgrad 2:2; skupina B – Dinamo Kijev : Bešiktaš 6:0, Benfica : Napoli 1:2; skupina C – Manchester City : Celtic 1:1, Barcelona : Borussia Mönchengladbach 4:0; skupina D: Bayern : Atletico Madrid 1:0, PSV Eindhoven : Rostov 0:0.