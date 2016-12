Lahko Rožmanova četa vijoličnim pokvari zimo?

Danes v Domžalah in jutri v Ljubljani bo padla odločitev, ali bo po jesenskih 21 krogih nogometnega državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije na vrhu lestvice Maribor ali pa bodo morali vijolični prepustiti vodilno vlogo prvaku Olimpiji, če bo ta uspešna jutri proti Krškemu. V Ljudskem vrtu pred derbijem s tretjeuvrščenimi Domžalami vlada popolna mobilizacija, sploh po težavah s poškodbami in boleznijo. Tako rekoč čez noč se je precej skrčil sicer širok igralski kader 13-kratnih slovenskih prvakov. Na stadionu ob Kamniški Bistrici zaradi kartonov nima pravice nastopa Marwan Kabha, poškodovani so Milivoje Novaković, Damjan Bohar, Matej Palčič in Valon Ahmedi, viroza je napadla Aleksandra Rajčevića, Aleksa Pihlerja, Mitjo Vilerja, Aleša Mertlja in Aljaža Cotmana. »Resno se moramo lotiti tudi te zadnje tekme v letu. Smo v odlični seriji in želimo jo podaljšati ter poskrbeti še za uspešen zaključek tega dela sezone. Nasprotniki so dve tekmi brez zmage in zadetka, vendar bo njihova strategija ostala nespremenjena. So raznovrstni, vseh 90 minut poskušajo ohranjati visoko dinamiko v igri. Vemo, kaj nas čaka, in ves teden se temeljito pripravljamo na specifičnost zadnjega dvoboja. V slačilnici smo poudarili, da bo po soboti dovolj časa za premor, ni še časa za počitnice, in od takrat se pogovarjamo le o popolni osredotočenosti na zaključek v slogu naših zadnjih tekem,« je povedal trener Maribora Darko Milanič. Njegov precej mlajši kolega, 33-letni Simon Rožman, na klopi Domžal z varovanci išče pot vrnitve v zmagovalne tirnice. Po šokantnem domačem porazu proti zadnjeuvrščenim Radomljam in remiju brez golov v Krškem se je povečala razlika do vodilnih klubov. Domžalski trener Simon Rožman ima na voljo vse fante. Glede na ambicioznost obojih bi znali videti spektakularno tekmo z veliko zadetki. To bi bil pravšnji vrhunec nadvse zanimive jeseni v PLTS.



Z imperativom zmage se na jutrišnjo tekmo s Krškim pripravljajo tudi igralci ljubljanske Olimpije, ki hočejo v svojih Stožicah potrditi zadnje učinkovite predstave pod vodstvom trenerja Luke Elsnerja. Lansko jesen so zmaji končali s porazom v Krškem, ki je odnesel trenerja Marijana Pušnika kljub prvemu mestu na lestvici. To je dovolj močno opozorilo tudi za Elsnerja in njegove varovance. Četrtouvrščeni Celjani, ki so pod vodstvom hrvaškega trenerja Igorja Jovičevića v osmih tekmah osvojili pičlih osem točk, gostujejo pri Aluminiju, ki mu že pošteno gori pod nogami. Če Kidričani ne zmagajo, se zna posloviti trener Bojan Špehonja, saj je za rdečimi niz štirih zaporednih porazov brez doseženega zadetka. Gorica je izraziti favorit v dvoboju z Radomljami, velenjski Rudar pa bi se znal po odlični igri v Ljudskem vrtu, za katero pa ni bil nagrajen niti s točko, tokrat znesti nad razglašeno Luko Koper. Pari 21. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije: Aluminij – Celje (danes ob 12. uri), Gorica – Radomlje (danes ob 14. uri), Rudar – Luka Koper (danes ob 16. uri), Domžale – Maribor (danes ob 16.55), Olimpija – Krško (Dragoslav Perić, jutri ob 16.55).



Reprezentanca v Abu Dabi



Slovenska nogometna reprezentanca bo leto 2017 začela z dvema prijateljskima tekmama. Selektor Srečko Katanec je objavil seznam B-reprezentance, ki se bo od 4. do 14. januarja mudila v Abu Dabiju, kjer bo odigrala prijateljski tekmi s Savdsko Arabijo (10. januar) in Finsko (13. januar). Ker ne gre za uradni Fifin termin, bo reprezentanca sestavljena iz prvoligaških nogometašev, saj so vsi klubi z izjemo Maribora potrdili udeležbo svojih nogometašev. Seznam igralcev: Kotnik (Celje), Sorčan (Gorica), Vodišek (Olimpija), Balkovec (Domžale), Boben (Gorica), Blažič (Domžale), Delamea Mlinar (Olimpija), Klinar (Olimpija), Mitrović (Olimpija), Sikošek (Koper), Širok (Domžale), Arčon (Gorica), Kramarič (Krško), Kronaveter (Olimpija), Majer (Domžale), Matjašič (Domžale), Vetrih (Domžale), Zajc (Olimpija), Bratanović (Domžale), Lotrič (Rudar), Podlogar (Celje), Pučko (Koper), Vuk (Domžale).