Kurtić poziva navijače: Imeli boste kaj videti!

Slovenska nogometna reprezentanca se je sicer v okrnjeni zasedbi že v četrtek začela pripravljati na obračun z Malto v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ta teden pa ima selektor Srečko Katanec na voljo bolj ali manj kompletno zasedbo igralcev (drugi vratar Vid Belec in branilec Aljaž Struna se v dresu Carpija še borita za vstop v prvo italijansko ligo), med katerimi bo izbral moštvo za zmago proti avtsajderju v kvalifikacijski skupini F, ki v petih tekmah ni zbral še niti točke. Katanec v prvi vrsti poskuša storiti vse, da status izrazitega favorita ne bi uspaval njegovih izbrancev, saj bi se lahko zaradi lahkomiselnosti v soboto v Stožicah znašli v težavah. Zadostno opozorilo za fante z dresi s stiliziranim Triglavom na prsih je lahko že novembrski obračun na Malti, kjer so sicer zmagali z 1:0, a so Maltežani pri začetnem izidu zapravili dve, tri zrele priložnosti za zadetek. Benjamin Verbič je z reprezentančnim prvencem po spretnem strelu s peto zagotovil tri točke in mir v slovenskem taboru. Ta je vladal le do marčevskega obračuna s Škotsko v Glasgowu, kamor je Katančeva četa odpotovala s ciljem zmagati, a prikazala obupno brezkrvno igro in zasluženo izgubila z 1:0.

Vsi v Stožice!



Nogometaši Malte sicer niso poseben magnet za ljubitelje nogometa, a je Katančeva četa zagotovo zelo privlačna za navijače, ki jim srce bije za Slovenijo. Pri Nogometni zvezi Slovenije ne pretiravajo s ceno vstopnice, saj je ta enotna za vse sektorje največjega slovenskega stadiona v Stožicah. Odrasli obiskovalci bodo odšteli 15 evrov, otroci do 14. leta pa 10 evrov za sedež v družinskem sektorju. Tudi čas tekme (sobota, 10. junij, ob 18. uri) je več kot primeren za prijetno popestritev vikenda. Vstopnice so na voljo na spletni strani NZS, v trgovini NZS Nike na Mestnem trgu v Ljubljani, na bencinskih servisih Petrol ter na prodajnih mestih Eventim.

V boju za drugo mesto v skupini in uvrstitev v dodatne kvalifikacije je torej nujno potrebna tudi zmaga proti Malti, jeseni pa podvig na Slovaškem ter zmagi proti Litvi in Škotski doma. »Napake, ki smo jih videli v naši igri proti Škotski, bomo morali odpraviti. Zavedati se moramo, da so Maltežani nevaren nasprotnik, ki čaka na svoje priložnosti v nasprotnih napadih. Zato bomo morali biti še posebno previdni. Morali bomo imeti premoč tudi v igri ena na ena, saj s podajanjem žoge okrog njihove obrambe ne bomo naredili ničesar,« je dejal vezist Jasmin Kurtić, ki ima za sabo fantastično sezono v italijanski serie A, kjer je z Atalanto iz Bergama zasedel izvrstno četrto mesto in se uvrstil v skupinski del evropske lige. Njihovi navijači so noreli ob zmagah, nekaj podobnega pa 28-letni Belokranjec rad vidi tudi ob tekmah slovenske izbrane vrste. »Kadar koli je bilo treba, so nam navijači vselej stali ob strani. Tudi tokrat jih pozivam, naj nam pomagajo. Saj vem, da ne igramo proti najbolj atraktivnemu tekmecu, a bo naša naloga vseeno zahtevna, tako da potrebujemo njihovo podporo. Mi bomo naredili vse, da jih razveselimo, saj nočemo, da so vstopnice za naše tekme kupili za prazen nič. Imeli bodo kaj videti,« v imenu nacionalnega moštva obljublja srčni borec Kurtić, pri tem pa se mu pridružuje tudi Robert Berić, napadalec francoskega St.-Etienna, osmouvrščenega moštva francoske ligue 1. »Vemo, da se bo tekmec povlekel v obrambo, zato bomo morali biti potrpežljivi. Vseeno menim, da je zelo pomembno čim prej doseči zadetek, da bi bilo v nadaljevanju tekme lažje. Njihov bunker bo verjetno težko prebiti, a moramo biti vztrajni in ustvarjalni. Moramo biti osredotočeni na vsako naslednjo tekmo, razmišljati izključno o svoji igri, zbirati točke in upati na preboj na svetovno prvenstvo,« meni 25-letni Krčan, ki je v desetih tekmah za reprezentanco dosegel le en zadetek. Malta je vsekakor goden nasprotnik za izboljšanje statistike. V skupini F je na vrhu Anglija s 13 točkami, druga je Slovaška (9), tretja Slovenija (8), četrta Škotska (7), peta Litva (5) in zadnja Malta brez točke. Ta konec tedna se bosta na Hampden parku v Glasgowu udarili Škotska in Anglija, Litva pa bo v Vilniusu gostila Slovaško. Za Slovence bi bili še najbolj dobrodošli zmagi Anglije in Litve. Prvo je realno pričakovati, druge pač ne.