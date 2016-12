Krško Olimpiji preprečilo naslov jesenskega prvaka

LJUBLJANA – Nogometaši Olimpije in Krškega so se v tekmi 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Ljubljani razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0).

Nogometaši Olimpije niso izkoristili darila Domžal oziroma Maribora, ki sta jim omogočila možnost, da se z zmago nad Krškim zavihtijo na prvo mesto prvenstvene razpredelnice, na katerem bi tudi prezimili.

Proti Krčanom, ki so jim v preteklosti že znali zagreniti življenje (tudi lani sta se ekipi pomerili v zadnjem jesenskem krogu, Krško pa je zmagalo na domačem igrišču), so bili na začetku zelo motivirani, od prve minute napadli vrata tekmecev, že v 12. minuti pa z golom Mihe Zajca povedli. A v nadaljevanju so popustili, kar so gostje z zelo dobro predstavo in golom Milana Škrbića v drugem polčasu kaznovali, izid izenačili in se spet pokazali kot ekipa, ki Olimpiji rada nagaja.

Tokrat ji je preprečila jesenski naslov prvaka, Ljubljančani so zdaj na lestvici z Mariborom poravnani, a imajo Štajerci boljši izkupiček v medsebojnih tekmah.