Kronavetru se mudi iz zmajevega gnezda

Zatišje pred nevihto, bi lahko opisali razmere na slovenski nogometni tržnici, ko gre za morebitne glavne prestope v tej zimi. No, kljub temu so v Domžalah končali posel okrog prestopa Dejana Trajkovskega v nizozemski Twente. Jeseni je 24-letni levi bočni branilec tam igral kot posojeni igralec slovenskega kluba, a je navdušil trenerja in je zdaj sklenil pogodbo do leta 2019. Sicer je višina odkupnine poslovna skrivnost, a zagotovo ni nižja od 500.000 evrov, saj ima Trajkovski navsezadnje tudi status reprezentanta. V Domžalah kot da kot po tekočem traku vzgajajo vrhunske leve bočne branilce; še vedno je najbolj vroč prestop Jureta Balkovca. Pogajanja dvakratnih slovenskih prvakov z nizozemskim klubom Den Haagom še potekajo, seveda se vse vrti okrog številk; koliko bi na račun Domžal prišlo takoj in koliko z dobrim učinkom Balkovca v novem dresu oziroma ob njegovem naslednjem, morda še donosnejšem prestopu. Sodeč po zadnjih prestopih ob Kamniški Bistrici ne trznejo več ob vsotah, nižjih od pol milijona evrov.

