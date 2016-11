Kronaveter prehitel uro ter Olimpijo vrnil na prvo mesto

Milivoje Novaković, Dare Vršič in Luka Zahovič so v Ljudskem vrtu proslavljali zmago proti Celju. Foto: Marko Pigac

KOPER – »Take tekme moramo reševati prej. Igramo pod pritiskom. Že v 1. polčasu bi lahko zabili še kak gol. Ko je Koper izenačil, je bilo za nas pet zmedenih minut, potem smo spet prevladovali,« je po 11. zmagi v sezoni, še šesti v gosteh, povedal trener Olimpije Luka Elsner. Za še tretjo zaporedno zmago zmajev na stadionu Bonifika, še tretjič zapored je bilo 2:1, je s pravim evrogolom poskrbel Rok Kronaveter, ki je v 88. minuti zadel z dobrih 20 metrov. Tako je kronal hiter protinapad Ljubljančanov, ki so ga domačini le nemo opazovali. »Na koncu tekme so nam pošle moči,« je priznal trener Koprčanov Igor Pamić, ki ni bil zadovoljen s prvimi 45 minutami svoje ekipe, ki je še četrtič izgubila na domačem stadionu. »Želel sem, da igramo kot pravi moški. To smo storili v 2. polčasu, zato smo bili nagrajeni. Žal pa je padla zbranost, Olimpija je to izkoristila, za kar ji čestitam,« je še dodal nekdanji hrvaški reprezentant, ki je minuli mesec prevzel Koprčane, ki so sklonjenih glav zapuščali igrišče. V senci obračuna v Kopru pa sta Krško in Radomlje razdelila plen v močnem nalivu v Krškem (1:1).

