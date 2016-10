Kronagol: Tudi Angležem lahko zagrenimo življenje

Počutimo se odlično, veseli smo, da smo dosegli prvo zmago v teh kvalifikacijah. Mislim, da smo pokazali res dobro igro in borbenost. Na koncu smo bili nagrajeni s tem golom. Zasluženo smo zmagali, je v mešani coni nasmejan razlagal junak tekme, strelec zmagovitega zadetka Rok Kronaveter, 29-letni vezist ljubljanske Olimpije. Ta gol je vsekakor eden izmed najpomembnejših v moji karieri. Po navadi golov ne posvečam nikomur, vsakega posebej sem vesel, sploh pa tega, ki je prvi v reprezentančnem dresu. Od mojega vstopa na igrišče do zadetka se je vse zgodilo zelo hitro. Vesel sem, da sem dobil priložnost za igro ob vseh teh odličnih igralcih, ki so v reprezentanci. Upam, da bom tudi v prihodnje dobil priložnosti. Sicer bi lahko gol zabili že prej, toda na koncu je pomembno, da smo osvojili tri točke in da kvalifikacije nadaljujemo samozavestni. Tekmo z Anglijo bi lahko začeli v podobnem ritmu kot to s Slovaki.



Sedemdeset minut ste tekmo spremljali s klopi. Kako je bilo tam?



Vsi smo bili dokaj nervozni, saj smo komaj čakali, da končno zabijemo gol glede na vse priložnosti. Spodbujali smo soigralce na igrišču, ozračje bilo odlično, vsi smo navijali in pomagali po svoje. Še enkrat se je izkazalo, da so pomembni tudi igralci s klopi. Vsi smo kot eno. Danes sem pač jaz odločil zmagovalca, upam pa, da bo tudi v prihodnje podobno. Namreč da bo vsak igralec maksimalno izkoristil svojo priložnost.



Med pripravami niste delali v optimalnih razmerah zaradi odpovedi Kevina Kampla. Kako ste opravili s tem?



Marsikaj se je dogajalo, toda na treningih smo bili pravi, vadili smo kakovostno. Vse težave, ki so bile okrog reprezentance, smo pustili ob strani. Osredotočeni smo bili na tekmo, videli ste lahko, da smo bili od začetka dvoboja borbeni, pravi. Zato smo tudi zmagali. Smo profesionalci, ko pridemo na igrišče, pozabimo na težave. Glede tega ni problema.



Ta tekma je veliko prinesla, a je tudi pobrala ogromno moči.



Res je, in če samo dva dneva sta do tekme z Anglijo. No, tudi Angleži so igrali v soboto, tako da smo v enakem položaju. Če bo energija prava in bodo z nami navijači, ki so bili tokrat naš 12. igralec, je vse možno.



Za Slovenijo je ugoden tudi neodločen izid obračuna med Škotsko in Litvo.



Ta rezultat nam vsekakor gre na roko, toda v prvi vrsti moramo gledati nase. Moramo biti pravi od prve minute tako kot tokrat. Vemo, da v nogometu ni več lahkih tekem.Če bomo pravi, lahko zagrenimo življenje tudi Angležem.



Spisali ste lepo povabilo za gledalce, da do zadnjega kotička napolnijo Stožice.



Ta zmaga je vsekakor dodaten motiv za vse gledalce, da nas bodrijo tudi v torek. Bilo bi lepo, da napolnijo stadion, da bi imelile več pozitivne energije. Pomoč gledalcev je zelo pomembna. Vse vabim, naj nas pridejo podpret, mi pa obljubljamo, da bomo spet dali svoj maksimum.



Nočemo mešati reprezentančne in klubske scene, toda opravili ste s prvo od trisa velikih tekem v Stožicah. V soboto bo tu prvenstveni derbi z Mariborom.



Če bi bile tri zmage v tem tednu, bi bilo idealno. Toda moramo iti od tekme do tekme, pa bomo videli.