Križi in težave Pepa Guardiole

Španski nogometni strokovnjak Pep Guardiola, ki se je zavihtel med najuspešnejše na trenerski klopi Barcelone, ko je ta pod njegovim vodstvom v letih 2008 do 2012 osvojila vse, kar se da osvojiti na klubski sceni, v zadnjih mesecih preživlja težke trenutke. Od poletja vodi nesramno bogatega angleškega prvoligaša Manchester City, potem ko je tri sezone vodil Bayern iz Münchna. Tudi na nemških tleh je bil nesporni vladar z najbogatejšim in najmočnejšim klubom, vendar ni segel po vrhu lige prvakov, na Otoku pa se mu zdaj pošteno zatika že v domačem tekmovanju. S Cityjem nikakor ne more ujeti priključka z vodilnim Chelseajem, minuli vikend je doživel še pravo ponižanje v obračunu z Evertonom. Ta je Guardiolovo moštvo premagal kar s 4:0, kar se 45-letnemu strategu doslej še ni zgodilo. Mancester City je po 21 krogih v premier league na petem mestu z 42 točkami, vodilni Chelsea jih ima 52. Je naslov prvaka za City že izgubljen, so Guardiolo hiteli spraševati novinarji. »Prvo mesto je verjetno izgubljeno, saj za vodilnim zaostajamo deset točk, to pa je veliko. Toda za drugim mestom zaostajamo le tri točke. Igralcem v zadnjih treh tednih govorim, naj pozabijo na lestvico, naj se osredotočijo na naslednjo tekmo in se potrudijo po najboljših močeh. Šele ob koncu sezone bomo analizirali našo raven igre, trenerja, igralce. Potem sledijo odločitve,« poskuša Guardiola ublažiti nezadovoljstvo v taboru sinjemodrih. Glavni možje holdinga City Group Football, ki je v večinski lasti šejkov iz Združenih arabskih Emiratov, zraven pa sta še kitajska solastnika China Media Capital in CITIC Capital, Katalonca niso imenovali za trenerja, da bi še naprej gledali v hrbet tekmecem (lani so bili četrti), temveč da bi spet zasedli angleški prestol in prvič v zgodovini osvojili še ligo prvakov.



To bo izjemno zahtevna naloga, saj so ob Chelseaju pred Cityjem še Tottenham, Liverpool in Arsenal. Guardiola na Otoku za zdaj ni naletel na posebne simpatije s svojo nogometno filozofijo, ki temelji na nadzoru igre. To Guardiola dosega s prepričljivo posestjo žoge, a kaj ko tega njegovi varovanci ne znajo nadgraditi z zadetki. Po drugi strani jih zlahka prejmejo. »Verjemite mi, zelo rad bi vedel, zakaj je tako. Skrbelo bi me, če bi si tekmeci priigrali šest, sedem priložnosti. To bi bil naš problem pri nadzorovanju igre. Vem, da se mnogi ne strinjajo z mano glede nadzora v igri. To pomeni, da imaš posest žoge in si ustvariš priložnosti za gol, ki jih poskušaš čim bolj izkoristiti. Igralcem je zelo težko. Vsi se trudimo storiti vse, da bi bilo drugače. Osem let sem trener in sedemkrat sem bil prvak. To je zame povsem nov položaj. Toda to ni dober argument za naše navijače. V prihodnje moram storiti vse, da bomo spet zmagovali,« je dejal Guardiola in zatrdil, da je srečen v Manchestru ter da zadnji rezultati njegovega moštva niso načeli njegove želje po uspehu na Otoku. Ob vsem je pomenljivo njegovo razkritje v decembru, ko je javnost presenetil z idejo, da se namerava upokojiti kot trener po končanem sodelovanju z Manchester Cityjem. No, morda si želi podobne kariere kot Alex Ferguson, ki je Manchester United vodil med letoma 1986 in 2013, ali Arsene Wenger, ki je na klopi Arsenala od 1996.