Kosovo začelo s točko

V kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo leta 2018 so v ponedeljek odigrali tekme prvega kroga v skupinah D, G in I. Še posebno zanimivo je bilo v zadnji, kjer so se vse tri tekme končale z izidom 1:1. Zgodovinski remi je v svoji prvi kvalifikacijski tekmi doseglo Kosovo, ki je na gostovanju na Finskem zaostajalo, točko pa jim je v 60. minuti zagotovil Valon Berisha. V Zagrebu, kjer so se merili Hrvati in Turki, sta oba gola padla ob koncu prvega dela, gostitelje je v vodstvo v 44. minuti popeljal Ivan Rakitić iz enajstmetrovke, že v naslednji minuti pa je izenačil Hakan Calhanoglu. Hrvati so v tekmi, ki so jo odigrali brez občinstva, štirikrat zadeli okvir turških vrat. Svojo nogometno pravljico nadaljujejo Islandci, ki so remi zabeležili na gostovanju v Kijevu. Skandinavci so povedli že v šesti minuti, strelec gola je bil Alfred Finnbogason, še v prvem polčasu je končni izid postavil Andrij Jarmolenko.



V skupini D so Srbi v Beogradu lovili zaostanek 0:1 proti Irski, za katero je že v 3. minuti zadel Jeff Hendrick. Za zasuk sta poskrbela Filip Kostić (62.) in Dušan Tadić (69.), toda Irci so na koncu le iztržili remi 2:2 in točko z golom Daryla Murphyja. Uspešne kvalifikacijske nastope nadaljujejo tudi Avstrijci, ki so bili v prejšnjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo neporaženi, tokrat pa so nov ciklus v skupini D začeli z zmago v Gruziji. Martin Hinteregger in Marc Janko sta zadela že v prvem polčasu (16. in 42.), poraz gostiteljev je v 78. minuti ublažil Jano Ananidze. Do gladke domače zmage pa je prišel Wales, eno največjih presenečenj letošnjega evropskega prvenstva. S 4:0 je premagal Moldavijo, Sam Vokes in Joe Allen sta zadela v prvem polčasu, prvi zvezdnik Walesa Gareth Bale pa je dva gola dosegel v drugem delu tekme.



Španci so v skupini G napolnili mrežo Liechtensteina. Zmagali so z 8:0, a v prvem polčasu je gol dosegel le Diego Costa. Isti igralec je bil uspešen tudi v drugem, v katerem sta se dvakrat med strelce vpisala Alvaro Morata in David Silva, po en zadetek pa sta prispevala Sergi Roberto in Vitolo. Zmago so si priigrali tudi Italijani, v gosteh so s 3:1 premagali Izrael. Z goloma Graziana Pelleja (14.) in Antonia Candreve (31.) so povedli z 2:0, Tal Ben Chaim je zaostanek znižal v 35. minuti. V drugem delu so v 55. minuti gosti ostali brez izključenega Giorgia Chiellinija, a jih je iz težav dokončno rešil gol Cira Immobileja v 83. minuti. Albanija in Makedonija tekme nista dokončali, pri rezultatu 1:1 (strelca Armando Sadiku in Ezgjan Alioski) je bila zaradi močnega naliva in razmočenega terena prekinjena v 77. minuti, zato sta jo nadaljevali včeraj. Albanci so si zagotovili zmago z 2:1, potem ko je zadetek v 89. minuti dosegel Bekim Balaj.