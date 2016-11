Koprčani so prepričani,  da ni dolga do Mandarića

KOPER – Težko razumljivemu dogajanju v edinem obalnem nogometnem prvoligašu Luki Koper (uradni naziv kluba je FC Koper) ni videti konca. Za sredo zvečer je vodstvo kluba z Bonifike napovedalo izredno skupščino, v bistvu pa je šlo za opisovanje aktualnega dogajanja iz ust predsednika kluba Valterja Valenčiča, ki je sporočil, da vodstvo kluba ne namerava odstopiti in da grejo skupaj do konca, da bodo dosegli svoje cilje. Drugega novembra je namreč prihodnost rumeno-modrih postala precej negotova, saj je sodišče zavrnilo možnost izpeljave poenostavljene prisilne poravnave, s katero bi se klub izognil plačilu dolga do Milana Mandarića in njegovega podjetja MM ŠPORT (skupaj 996.480 evrov). V koprskem klubu so se spomladi odločili za brezupen poskus, kot se je izkazalo pozneje, ko so poskušali uveljaviti, da je največji upnik kluba razvpita agencija Swiss Sport Agency s terjatvami v višini 2,2 milijona evrov. S soglasjem te agencije so nameravali izpeljati poenostavljeno prisilno poravnavo, po kateri bi Mandarić dobil le 10 odstotkov svojih terjatev. To jim ni uspelo, zato je Mandarić sprožil normalno prisilno poravnavo, prisilni upravitelj pa je nedavno postal Mitja Vičar.

