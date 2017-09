Kopičenje pozitive za zmago na Wembleyju

LJUBLJANA – Čeprav smo v ponedeljek v Stožicah spremljali prijeten nogometni večer, ko je slovenska reprezentanca spet pokazala zobe, profesionalni pristop, veliko željo, kakovost in učinkovitost proti sicer skromni Litvi in ostala v igri za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018, mnoge na Nogometni zvezi Slovenije in okrog nje pošteno boli glava. Selektor Srečko Katanec je namreč po tekmi tako nesramno obračunal z ljubitelji nogometa in privrženci izbrane vrste, ki jih tokrat ni bilo na tribunah stadiona v Stožicah, da ob nogometnih uradnikih in uslužbencih v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu zardevajo tudi predstavniki sponzorjev nacionalnega moštva.

Slovenski nogometaši bodo o svoji usodi glede SP 2018 soodločali 5. oktobra proti Angliji v Londonu in 8. oktobra proti Škotski v Ljubljani.

Neverjetno, toda Katanec si sam reže vejo, na kateri sedi, čeprav po svoje ob vseh možnih omejitvah z ekipo ostaja na poti, ki vodi na mundial v Rusijo. Po eni strani ima Srečko Nacionale toliko povedati o negativni energiji, ki da jo širijo vsi okrog reprezentance, ne vidi pa, da je ravno on sam prepogosto eden ključnih poganjalcev dinama, ki ustvarja minuse na vseh ravneh. Prikradli so se mu tudi v slačilnico, še zdaleč niso samo pred mikrofoni in tipkovnicami novinarjev ter v mislih in na jeziku navijačev.

Najprej misija London

Vseeno pa velja pisati o upih pred oktobrskima zadnjima tekmama v kvalifikacijski skupini F, ko bo morala Slovenija premagati Anglijo v gosteh (5. oktobra) in Škotsko doma (tri dni pozneje) ter pri tem računati na vsaj remi Škotov in Slovakov v Glasgowu, da bi si zagotovila nastop vsaj v dodatnih kvalifikacijah. Petega oktobra sledi veliki obračun na Wembleyju v Londonu. »Imamo problem s tekmami v gosteh, ki ga moramo čim prej rešiti,« je po obračunu z Litvo ugotovitev Jana Oblaka iz slovaške Trnave ponovil Benjamin Verbič. Samo remi proti Litvi v Vilni (2:2) v prvem krogu kvalifikacij pa potem poraza po katastrofalni igri s Škoti v Glasgowu in Slovaki v Trnavi (obe tekmi 0:1) ne vlivata velikega upanja pred gostovanjem v Angliji. »Teoretične možnosti še obstajajo, mi še vedno upamo. Zavedamo se, da bomo morali zmagati na obeh naslednjih tekmah. Pripravili se bomo temeljito tako kot vedno. Že na Wembleyju bomo poskušali osvojiti vse tri točke. Angleži so sicer močnejši od nas, a v nogometu včasih zmaga tudi slabši nasprotnik,« je bil Verbič podobno kot soigralci optimističen po zmagoviti predstavi proti Litvi in brez dlake na jeziku sporočil, da oktobra v reprezentanci pričakuje tudi Kevina Kampla.



Slabo igrišče v Stožicah Že po prvenstvenem derbiju 27. avgusta med Olimpijo in Mariborom v Stožicah so se akterji pritoževali nad slabo igralno površino. Nič drugače ni bilo niti po ponedeljkovi reprezentančni tekmi. Odgovorni pri Nogometni zvezi Slovenije se bodo morali resneje lotiti priprave zelenice na največjem slovenskem stadionu, ko igra izbrana vrsta. Spektakel mora biti zagotovljen na vseh ravneh, če želijo prodati kar največ vstopnic. Že proti Škotski 8. oktobra.