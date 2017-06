Koper vrgli iz prve lige

»Licenčna komisija Nogometne zveze Slovenije za pritožbe je v skladu s pravilnikom NZS o licenciranju zavrnila pritožbo nogometnega kluba FC Koper zoper odločbo komisije NZS za licenciranje nogometnih klubov ter jo označila za neutemeljeno. Odločitev licenčne komisije NZS glede nogometnega kluba FC Koper je dokončna,« so sporočili iz krovne nogometne organizacije. To pomeni, da lahko Koprčani zdaj igrajo v kateri koli ligi, ki je NZS ni licencirala. Takšna je denimo primorska, ki jo vodi Medobčinska nogometna zveza Koper. Koprčani niso dobili licence zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti. Kot je znano, je klub v prisilni poravnavi. Svojim upnikom ponuja zmanjšanje navadnih terjatev za 95,5 odstotka, poplačilo preostanka pa postopno v treh letih od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave. Upniki s skupaj 3,7 milijona evrov navadnih terjatev lahko torej v treh letih pričakujejo poplačilo v višini 167.118 evrov. V to številko je všteto tudi nekaj manj kot 997.000 evrov posojila poslovneža in predsednika Olimpije Milana Mandarića, ki je zapadlo junija lani, zaradi česar so klubu zablokirali račun. Poleg Maribora, Gorice, Olimpije, Domžal, Celja, Rudarja, Krškega in Aluminija sta torej nova prvoligaša Triglav Kranj in Ankaran-Hrvatini. Zaradi izključitve Kopra je odpadel kvalifikacijski dvoboj med Aluminijem in Ankaranom, saj je prvi ostal, drugi pa avtomatsko postal prvoligaš. »Naredili smo hiter preskok iz tretje v prvo ligo. To je zgodovinski uspeh za tako majhen klub in hkrati nagrada za fante po trdem delu. Zelo veseli smo, če pa bi bilo treba, bi našo kakovost za prvo ligo potrjevali tudi na igrišču. Zdaj je na potezi naš predsednik (Sebastjan Dvojmoč, op. p.), ki se je že doslej maksimalno angažiral. Verjamem, da bo kos nalogi in zagotovil razmere za tekmovanje v prvi ligi. Še naprej bomo uveljavljali mlade igralce. Menim, da z igralskim kadrom ne bo posebnih težav, saj bomo črpali predvsem iz bogatega koprskega bazena,« je dejal trener Ankarana Vlado Badžim. Zdaj je na potezi tudi izvršni odbor NZS, ki namerava 20. junija potrditi sestavo vseh lig za novo sezono. Morali bodo določiti tudi dva nova drugoligaša za po novem 16-člansko tekmovanje, saj naj bi Maribor razpustil svoje B-moštvo, ki si je sicer v tretji ligi sever priigralo uvrstitev v 2. SNL. Zamenjati bi ga utegnil Fužinar z Raven na Koroškem kot tretjeuvrščeni v tej ligi. Drugega novinca v 2. SNL pa bi lahko dale kvalifikacije med Odranci (tretji v 3. SNL vzhod), Dravogradom (četrti v 3. SNL sever), Bledom (tretji v 3. SNL center) in Adrio iz Mirna (tretja v 3. SNL zahod).