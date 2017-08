Knapi zlomljeni iz mesta vrtnic

LJUBLJANA – Štiri tekme 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije so bile po svoje le nekakšno ogrevanje za sinočnji večni derbi med Olimpijo in Mariborom, a so se moštva zagrizeno borila za nove prvenstvene točke. Podprvak Gorica je gostila velenjski Rudar. Knapi so zaradi prometnih nevšečnosti malce zamudili na Severno Primorsko, zato se je tekma začela z 10 minut pozneje, potem pa je sledila še ena daljša prekinitev zaradi električnega mrka, a so tekmo le odigrali do konca. Tik pred iztekom 90. minute pa je žilave goste Gorica le strla z zadetkom Andrije Filipovića za nove tri točke in vzpon na lestvici. Sicer sta bila odlična oba vratarja, Gregor Sorčan in Marko Pridigar, Rudar pa bi lahko v prvem polčasu celo povedel, a je žoga po atraktivnem strelu Milana Tučića zadela okvir vrat. »Bila je trda tekma. V prvem polčasu smo taktično igrali dobro, vendar smo bili preveč površni v posesti žoge. V drugem polčasu smo stopnjevali ritem igre, bili nevarnejši, čeprav so tudi gostje imeli nekaj obetavnih akcij. Mislim, da smo zasluženo zmagali,« je dejal strateg Gorice Miran Srebrnič, njegov kolega iz tabora Rudarja Marijan Pušnik, ki je v prvem polčasu ostal brez poškodovanih Anžeta Piška in Davida Kašnika, pa je obžaloval izgubo vsaj točke. »Kdor ne da, dobi. Pred prejetim zadetkom smo imeli tri zrele priložnosti za gol. Nismo zadeli in smo bili zato kaznovani. Vseeno fantom čestitke za pošteno odigrano tekmo.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«