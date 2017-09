Kekova Rijeka brez navijačev in 21 tisočakov

NYON – Nogometaši Rijeke, ki jih vodi Matjaž Kek, na tekmi evropske lige proti atenskemu Aeku ne bodo mogli računati na pomoč navijačev s severne tribune. Z zaprtjem dela stadiona, ki je bil zgrajen pred letošnjo sezono, jih je kaznovala Uefa, in sicer zato, ker so se na tekmi kvalifikacij proti Olimpiakosu dogajale reči, ki se ne bi smele. Na severni tribuni, ki ima 2140 sedežev, je navijaška skupina Armada zmerjala Grke in prižigala bakle. Rijeka, pri kateri igra tudi Matic Črnic (sicer redko, zdaj pa je še poškodovan), bo morala seči tudi v blagajno in plačati 21.000 evrov.

Poleg Aeka, ki bodo Rečani gostili 14. septembra, bosta v skupinskem delu evropske lige na Reki gostovala še Austria Dunaj in Milan.