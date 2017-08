Kek videl, kaj pomeni Evropa

LJUBLJANA – Od preostalih sredinih tekem 4. kroga kvalifikacij za ligo prvakov so bile oči slovenskih ljubiteljev nogometa najbolj uprte v Pirej, kjer je Olympiakos z 2:1 (0:1) premagal Rijeko, ki jo vodi slovenski trener Matjaž Kek. Bolje so začeli hrvaški prvaki, ki so po zaslugi zadetka Brazilca Arauja Heberja prešli v vodstvo v 42. minuti. Po dobri uri igre je na 1:1 izenačil Belgijec Vadis Odjidja-Ofoe (66.), končni izid pa je v sodnikovem podaljšku postavil Togovec Jacques-Alaixys Romao. Ob tem je treba omeniti, da je slovenski nogometaš Matic Črnic v igro vstopil šele v 78. minuti in da je Rijeka od 83. minute naprej igrala brez pordečelega Makedonca Leonarda Zute. Kek je bil kljub ugodnemu izhodišču pred povratnim dvobojem, ki bo v sredo (22. t. m.) na Reki, precej kritičen. »Menim, da smo imeli tudi do našega gola dosti sreče, saj je imel Olympiakos nekaj priložnosti, ki bi jih morala ekipa takšne ravni izkoristiti. Nam je pozneje padla telesna pripravljenost in nato še zbranost. Takšen padec koncentracije, kot se nam je zgodil v 93. minuti, je nedopusten,« se je jezil 55-letni Mariborčan, ki je bil po drugi strani zadovoljen, ker so Grčijo zapustili z aktivnim rezultatom. »Če bomo na Rujevici pravi, je mogoče čisto vse. Morali pa bomo več teči, tudi pretok žoge bo moral biti hitrejši. Videli smo, kaj pomeni Evropa,« je še dejal Kek.



Visoka zmaga Celtica Udeležbo v ligi prvakov 2017/18 so si tako rekoč že zagotovili nogometaši Celtica, ki so pred svojimi navijači s 5:0 (2:0) odpihnili z igrišča Astano. V odličnem izhodišču sta tudi Sevilla, ki je na tujem z 2:1 (1:0) ugnala istanbulski Basaksehir, in Napoli, ki je bil doma z 2:0 (1:0) boljši od Nice.