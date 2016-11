Kdo pa so ti mladi fantje, ki bi radi šli na SP 2018?

Selektorju slovenske nogometne reprezentance Srečku Katancu se lahko z razlogom smeji. V pičlih treh dneh je s svojimi izbranci sredi Sredozemlja najprej ulovil nove tri točke proti Malti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 in nato na razprodanem stadionu v Wroclawu v prijateljskem obračunu s Poljsko, reprezentanco, ki zaseda 15. mesto na lestvici Fife, predstavil pomlajeno zasedbo s pretežno rezervisti in kar štirimi debitanti (levi bočni branilec Gregor Sikošek od prve minute ter štoper Antonio Delamea Mlinar, vezist Aleks Pihler in vratar Jan Koprivec v drugem polčasu). Ti so s pristopom, agresivnostjo, taktično zrelostjo in kombinatorno igro pokazali, da dojemajo Katančeve zahteve in filozofijo slovenske igre. Tokrat premierno kapetan Josip Iličić, Jasmin Kurtić, Rene Krhin, Benjamin Verbič in Miha Zajc v zvezni vrsti, štoperja Miral Samardžić in Miha Mevlja ter vratar Vid Belec so s svojimi izkušnjami zelo dobro uravnotežili podobo moštva. Na položaju desnega bočnega branilca je bil izjemno zanesljiv Boban Jović, eden najboljših na tekmi pa je bil zagotovo bočni vezist Nik Omladič. V drugem polčasu sta v igro vstopila še Rok Kronaveter namesto Zajca in Andraž Šporar namesto Iličića.

