Kdo bo nasledil Srečka Katanca?

LJUBLJANA – Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec je napovedal slovo od izbranega moštva, še preden so se končale kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji, menda pa drži, da se je za konec sodelovanja z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) odločil že dolgo tega, v lanskem letu. Verjetno avgusta 2016, ko je ob Alešu Čehu njegov pomočnik postal Tomaž Kavčič, nekdanji selektor mlade reprezentance, ki zato do potankosti pozna ves rod zdajšnjih članskih reprezentantov. Toda preden se posvetimo ugibanju o Katančevem nasledniku, izpostavimo njegovo misel na vprašanje Slovenskih novic takoj po četrtkovem porazu z Anglijo v Londonu, ko je postalo praktično jasno, da se Slovenija ne bo uvrstila v dodatne kvalifikacije.

Reprezentanca ima okostje, priključili smo veliko igralcev s potencialom.

Katanca smo vprašali, ali kaj obžaluje v tem tekmovalnem obdobju. »Ničesar ne obžalujem. V nogometu ni časa za obžalovanje. Ponosen sem na opravljeno delo v zadnjih letih, ne glede na to, kaj si mislite v medijih. Reprezentanca ima okostje, priključili smo veliko igralcev s potencialom. Reprezentanci želim, da se igralci razvijajo v pravo smer. To je ključ do zmag v takšnih in podobnih tekmah, kot je bila ta z Anglijo. Z nepripravljenimi igralci, ki nimajo minutaže niti vere v svoje sposobnosti in samozavesti, je težko odigrati tekmo na najvišji ravni po enem, dveh treningih, pa še to dva dvoboja v štirih dneh. To je realnost, v tem pa ne iščem alibija. Če kdo meni, da smo bili favoriti za uvrstitev na svetovno prvenstvo, naj pač tako misli. Za takšne je to velik neuspeh. Toda vse skupaj je treba analizirati in jaz sem ponosen na opravljeno,« je dejal Srečko Nacionale. Slovensko vrsto so od uspeha oddaljile porazne igre na gostovanjih: celo do zmage na Malti (1:0) so prišli z veliko muke, v Litvi (2:2) pa so izgubili odločilni točki za osvojitev drugega mesta.

Kavčič, Kek, Milanič

Vrnimo se k iskanju selektorja slovenske reprezentance številka 7, če se na klop elitne zasedbe ne bo vrnil kdo izmed nekdanjih šefov. Lansko imenovanje Kavčiča za Katančevega pomočnika je pomenilo tudi, da naj bi predstavljal naravnega naslednika na selektorskem položaju. Triinšestdesetletni Kavčič je šest let (2008–2014) vodil mlado reprezentanco Slovenije, potem pa je sezono in pol služboval na Kitajskem. Kot rečeno, do obisti pozna vse igralce izbrane vrste in z njimi goji zelo dober odnos. Njegova klubska trenerska kariera ni blesteča, o njegovi strokovnosti pa ne gre dvomiti. Zagotovo bi znal dobro povezati ekipo in ji vdahniti svojo nogometno filozofijo. Če je vzpostavljena kemija med trenerjem in igralci, ti prispevajo neprimerno več, in to celo stalno ponavljajo. Res pa je, da Kavčič ni na takšnem glasu kot druga dva aduta slovenske javnosti, Matjaž Kek in Darko Milanič. Šestinpetdesetletni Kek je že spisal svoje zgodovinsko poglavje v slovenskem nogometu, ko se je z reprezentanco uvrstil na svetovno prvenstvo 2010 v Republiki Južni Afriki in tam zabeležil tudi edino zmago Slovenije. Leto pozneje je moral zapustiti izbrano vrsto, kratek čas je deloval v Savdski Arabiji, potem pa je sledil drugi veliki posel njegovega življenja, leta 2013 je prevzel vodenje hrvaškega prvoligaša Rijeke in z njim postavil nove mejnike na domačih tleh in evropski sceni. Kek je najbolj priljubljeni Slovenec pri južnih sosedih, po letošnji osvojitvi naslova hrvaškega prvaka z Rečani pa se je vpisal med legende Kvarnerja in širše. Težko verjamemo, da bi mu že zdaj ponovno vodenje slovenske reprezentance pomenilo tako velik izziv, da bi zapustil klubsko sceno, kjer mu gre vse kot po maslu.

Mnogi strokovnjaki in poznavalci slovenske nogometne scene menijo, da bo selektor reprezentance slej ko prej postal 49-letni strateg Maribora Darko Milanič. Nekdanji kapetan izbrane vrste, s katero je igral na euru 2000 in svetovnem prvenstvu 2002 pod taktirko Srečka Katanca, je vsekakor zrel za prevzem tako pomembne vloge, a se tudi pri njem postavlja vprašanje, ali je ravno zdaj pravi trenutek, da se odloči za korenito spremembo v svoji trenerski karieri. Služba v Ljudskem vrtu mu je z glavnim ideologom Zlatkom Zahovičem pisana na kožo, skupaj uživata v rezultatskih in finančnih presežkih. Milanič z uvrstitvijo v ligo prvakov doživlja vrhunce v svoji trenerski karieri, po drugi strani pa tudi zaradi prijateljskega odnosa z Zahovičem ne bi kar tako zapustil vijolične družine.



