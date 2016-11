Kazen za Angleže in Škote

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sprožila disciplinski postopek proti reprezentancama Anglije in Škotske zaradi kršenja pravil, ki se nanašajo na prepoved izkazovanja političnih stališč na tekmah. Nogometaši omenjenih reprezentanc so namreč v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 na majicah nosili makove cvetove v spomin na padle vojake v prvi svetovni vojni. Enajstega novembra namreč v Veliki Britaniji praznujejo dan spomina na padle vojake, t. i. Armistice Day, torej na dan podpisa premirja ter konca prve svetovne vojne. Toda pri Fifi izrecno nasprotujejo nošnji kakršnih koli političnih ali drugih simbolov na tekmah, tudi osebnih, sloganov, fotografij ali podob. »Britanski nogometaši se želijo pokloniti ljudem, ki so izgubili življenje v boju za svojo domovino in našo varnost. Mislim, da bi Fifa to morala spoštovati,« se je v bran nogometašem postavila britanska premierka Theresa May, ko je Fifa še pred tekmo na Wembleyju zapretila s kaznijo za angleško in škotsko nogometno zvezo. »Velika Britanija ni edina država, ki je imela vojne žrtve. Vprašanje je, zakaj bi delali izjemo le za dve državi,« je takrat dejala generalna sekretarka Fife Fatma Samba Diouf Samoura. V obeh zvezah pričakujejo denarno kazen, čeprav v posameznih krogih omenjajo, da bi zaradi razkazovanja simbolov lahko reprezentanci ostali tudi brez točk v kvalifikacijah. Toda to je le malo verjetno, saj pri Fifi ne želijo dolivati olja na ogenj patriotskih čustev na Otoku. Obe reprezentanci sta v skupini F, kjer igra tudi Slovenija. Anglija je prva z 10 točkami, Slovenija je druga z osmimi, Škotska pa le peta s štirimi točkami. Zanimivo je, da so se nogometaši Severne Irske in Walesa po posvetovanju s Fifo odločili za črne, žalne trakove brez makovih cvetov.



Medtem ko Škoti še čakajo na kazen krovne organizacije, so doma rešili vprašanje glede selektorja Gordona Strachana, ki je tarča kritik zaradi skromnih rezultatov v kvalifikacijah za SP. Vodstvo škotske zveze se je sestalo in opravilo analizo zadnjih tekem ter se odločilo, da 59-letni Strachan še naprej vodi njihovo izbrano vrsto. »Še vedno podpiramo Strachana in njegove sodelavce. Tako kot mi in navijači je tudi Gordon razočaran zaradi slabih rezultatov. Toda prepričan je, da lahko popravi uvrstitev v naši kvalifikacijski skupini, da je drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije, še vedno dosegljivo,« je dejal predsednik zveze Stewart Regan. Škotska je izgubila v gosteh proti Slovaški in Angliji (obakrat s 3:0), doma je remizirala z Litvo (1:1) in zmagala na Malti (5:1). »Še vedno je na voljo 18 točk. Z igralci in sodelavci bomo dali vse, kar premoremo, da se zgodi zasuk,« je dejal Strachan. Njihova prva ovira v letu 2017 bo reprezentanca Slovenije, ki bo na Škotskem gostovala 26. marca. Medtem še vedno ni jasno, ali bo reprezentanco Anglije tudi v prihodnje vodil začasni selektor Gareth Southgate, ki je po odstopu Sama Allardycea septembra prevzel vodenje izbrane vrste za štiri tekme. Zdaj čaka na odločitev vodstva angleške zveze, ali mu bo zaupala poln selektorski mandat.