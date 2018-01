Kavčičevi na zmago proti neprivlačnim in trdoživim

LOZANA – Prvo dejanje novoustanovljenega tekmovanja liga narodov (LN) v sklopu Evropske nogometne zveze (UEFA) je za nami. Žreb v Švici je slovenskim nogometašem za tekmece v tretjem kakovostnem razredu namenil izbrane vrste Norveške, Bolgarije in Cipra, ki so neprivlačni, a hkrati trdoživi in zahtevni tekmeci. »Na žreb tako ali tako nimaš vpliva. Ekipe so dobre, primerljive, a tudi mi nismo slabi. Lahko igramo z vsako od njih. Če nekje tekmuješ, mora biti cilj najvišji. Cilj bo tako prvo mesto, vem pa, da ne bo lahko,« je ocenil novi selektor Slovenije Tomaž Kavčič. Privrženci nacionalnega moštva ga bodo držali za besedo, kakor tudi predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića, ki je dejal: »Menim, da je skupina zelo izenačena, je takšna, v kateri se da tekmovati. Smo konkurenčni in sem zadovoljen s skupino. Če želiš napredovati skozi ligo narodov, potem je treba biti prvi v skupini. To bo naš cilj.« Slovenci bodo torej od septembra lovili napredovanje v ligo B, čeprav so po položaju na lestvici FIFA za Bolgarijo (48.) in Norveško (58.); Slovenija je 64., Ciper pa 92.



V ligi narodov je 55 evropskih reprezentanc, ki so glede na zdajšnji rating razdeljene v štiri lige (A, B, C in D), v vsaki od njih so štiri skupine s po tremi oziroma štirimi ekipami. Tekme bodo igrali od 6. septembra do 20. novembra, vsak z vsakim doma in v gosteh. Zmagovalci štirih skupin v ligi A si bodo zagotovili uvrstitev na evropsko prvenstvo 2020, odločitev o zmagovalcu lige narodov pa bo padla na zaključnem turnirju od 5. do 9. junija (polfinali, tekma za 3. mesto in finale). Zadnjeuvrščene ekipe po skupinah bodo izpadle v nižjo ligo (iz A v B, iz B v C...), zmagovalci skupin v nižjih ligah pa bodo napredovali razred višje (iz D v C, iz C v B...).



Liga narodov bo nadomestila dozdajšnje prijateljske tekme reprezentanc, ki so bile tržno manj vredne, redko privlačne za navijače in kajpada tekmovalno nepomembne. Uefa, ki z novostjo starta pod vodstvom predsednika revolucionarja Aleksandra Čeferina, bo z LN povečala prihodke od TV-pravic in razširila krog sponzorjev, kar pomeni več denarja tudi za nacionalne zveze, ki bodo na tekme za točke na stadione zagotovo privabile precej več gledalcev. Gre torej za zmagovito formulo, ki jo morajo ponotranjiti le še množice ljubiteljev nogometa.

Hrvati z Angleži in Španci V najmočnejši ligi A bodo v prvi skupini Nizozemska, Francija in Nemčija, v drugi Islandija, Švica in Belgija, v tretji Poljska, Italija in Portugalska, v četrti pa Hrvaška, Anglija in Španija. V ligi B bodo v skupini 1 Češka, Ukrajina in Slovaška, v skupini 2 Turčija, Švedska in Rusija, v skupini 3 Severna Irska, BiH in Avstrija, v skupini 4 pa Danska, Irska in Wales. V ligi D pa bodo v skupini 1 Andora, Kazahstan, Latvija in Gruzija, v skupini 2 San Marino, Moldavija, Luksemburg in Belorusija, v skupini 3 Kosovo, Malta, Ferski otoki in Azerbajdžan, v skupini 4 pa Gibraltar, Liechtenstein, Armenija in Makedonija.