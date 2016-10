Katanec: Že dolgo časa ni bilo takšne energije

LJUBLJANA – Slovenska nogometna reprezentanca je po vseh peripetijah na drugi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018, prvi del dvojnega programa opravila zelo dobro. Z igro in zmago proti Slovaški (1 : 0) je znova na svojo stran pridobila dobršen del privržencev nogometa v Sloveniji.

Izbranci Srečka Katanca so že v uvodnih minutah dvoboja s Slovaki pokazali, da jim tokrat nihče ne bo mogel oporekati borbenosti. Celotna slovenska ekipa se je trudila, tudi Aljaž Struna, ki je na desnem bočnem branilskem položaju dobil prednost pred Nejcem Skubicem, pa Rene Krhin, ki je zelo dobro odigral kot zadnji zvezni igralec, in predvsem Josip Iličić, ki je tudi po Katančevem mnenju odigral maestralno.

Srečko Katanec.

Poškodba Roberta Berića in afera s 'preutrujenim' Kevinom Kamplom sta tako mogoče celo pozitivno vplivali na pripravo za tekmo s Slovaško, proti kateri Slovenija na petih tekmah še ni izgubila. »Dejansko že dolgo časa ni bilo takšne energije v slačilnici, tako pred tekmo kot tudi po njej,« je poudaril Katanec, ki pa ga že danes čaka nov del priprav in to na še uglednejšega tekmeca. Anglija bo v Stožicah gostovala v torek, po dveh krogih pa ima dve zmagi.

»Tekma z Anglijo je nagrada. To je kultna reprezentanca, nimamo česa izgubiti,« pravi slovenski selektor, ki bo moral najprej regenerirati svoje fante po tekaško naporni predstavi proti Slovakom. »Vedno se je lažje regenerirati po zmagi kot po porazu, sploh pa po zadnjih dogodkih v Sloveniji,« je dejal Katanec in nekoliko v šali dodal, da naj Iličić kar spi ta dva dni do tekme.

»Ni časa za veselje, fantje morajo opraviti svoje, bomo pa videli, kdo se dobro regeneriral, kdo ne. Pogovorili se bomo in pripravili igralce za zelo težko tekmo, ki nas čaka,« je še povedal selektor, ki se mu je dobro obrestovala tudi menjava z Rokom Kronavetrom, edinim strelcem na sobotni tekmi. »Vsi, ki prihajajo v reprezentanco, so zelo dobra novost, vsak ji lahko nekaj da. To je tudi prav, več izbire bomo imeli in več kakovostnih igralcev, močnejši bomo. Vsak igralec je za nas pomemben,« meni Valter Birsa. Dodal je, da če bodo pokazali takšno borbenost kot včeraj in ob dejstvu, da volja ni bila nikoli vprašljiva, potem se lahko tudi na tekmi z Anglijo nadejajo česa pozitivnega.

Z Anglijo doslej sami porazi

Je pa res, da Slovenci z Anglijo nimajo tako dobre statistike v medsebojnih dvobojih kot s Slovaško. Prvo tekmo, prijateljsko, so igrali leta 2009 v gosteh in izgubili z 2 : 1, leto pozneje so na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki klonili z 1 : 0, v prejšnjih kvalifikacijah za EP pa so Angleži zmagali s 3 : 1 in 3 : 2.