Katanec testira nove moči

Tik pred začetkom klubskih priprav za spomladanski del sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije je selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec zbral 24 igralcev domačih prvoligaških klubov in jih včeraj odpeljal na priprave v Združene arabske emirate. Tako imenovana B-reprezentanca bo opravila približno osem treningov in odigrala dve tekmi; 10. januarja proti Savdski Arabiji in 13. januarja proti Finski, dan pozneje pa se bo selekcija vrnila v domovino. Katanec s to akcijo namerava še razširiti nabor kandidatov za izbrano vrsto, ki jo marca čaka nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo SP 2018. Tokrat standardnih reprezentantov (razen Roka Kronavetra in Mihe Zajca) ni na voljo, saj ne gre za uradni reprezentančni termin Mednarodne nogometne zveze (Fifa). To so izkoristili tudi v Mariboru, kjer so se zahvalili za Katančevo povabilo in svoje fante zadržali na klubskih pripravah. »Ni mi žal, da ne bo nogometašev Maribora, spoštujem njihovo odločitev. Nobenega problema ni. Pričakoval sem, da morda še kakšen drug klub ne bo dal svojih igralcev, ampak potem sploh ne bi organizirali te akcije. Ker pa je bilo devet klubov za, imamo tudi brez Mariborovih članov dobro zasedbo. Mislim, da je kar precej fantov sposobnih igrati na tej ravni. Bomo videli...« je pojasnil selektor Katanec.



In zakaj sploh tovrstna akcija v Abu Dabiju, če izvzamemo, da bo nekaj kapnilo tudi v blagajno Nogometne zveze Slovenije? »Zato, ker se je ponudila možnost, da organiziramo tako miniturnejo, da damo fantom priložnost, ki je običajno ne bi dobili. Tu se lahko pokažejo. Nikjer ne piše, da kdo, ki je danes tu, ne bo z nami tudi marca. V nogometu se marsikaj dogaja, so poškodbe, bolezni, kartoni... Če se bodo fantje pokazali v najboljši luči, bodo prišli tudi na naslednje akcije. Na akcijah, ki bodo prišle zatem, bodo verjetno le dva, trije treningi, zato morajo igralci zdaj pokazati svojo inteligenco, koliko so se pripravljeni prilagajati... Na dveh, treh treningih namreč nimaš možnosti nadomestiti let in let pomanjkanja igranja na najvišji ravni,« je prepričan Srečko Nacionale, ki dobro pozna razmere za delo v ZAE, saj je tamkajšnjo reprezentanco vodil v obdobju med letoma 2009 in 2011. Pričakovati je, da se bodo vsi njegovi izbranci v prvi vrsti zdravi, obogateni z izkušnjami iz reprezentančnega okolja in verjetno tudi zagoreli vrnili na klubske zimske priprave. Ker prijateljskih tekem v nogometu skoraj ni več, ne bo manjkalo motiva za dokazovanje v obračunih s Savdsko Arabijo in Finsko, čeprav Katanec poudarja: »Rezultatsko gledano si za to turnejo nisem postavil nobenih ciljev. Veste, kaj mislim o tem. To so prijateljske tekme, ki niso podobne pravim. Konec koncev menjamo po šest igralcev, česar se na pravih tekmah ne počne. Vidim pa lahko veliko. Na treningih vidim, kako se fantje razumejo, kdo je prilagodljiv, kakšni so karakterno. Veliko se da izvleči iz tega.«