Katanec proti Angliji in Škotski tudi za svoj stolček

LJUBLJANA – Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec bo v ponedeljek zbral izbrance za odločilni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Rusiji. Slovenci bodo 5. oktobra igrali z Anglijo v Londonu, tri dni pozneje pa s Škotsko v Stožicah. Za zanesljivo osvojitev drugega mesta, ki še prinaša uvrstitev v dodatne kvalifikacije, mora Slovenija dobiti oba dvoboja. Če se to ne zgodi, bo Katanec bivši selektor. Kakšen je načrt za prvo predstavo na slovitem Wembleyju? »Načrt bo: strnjeno branjenje, vsi na 120 odstotkov, kompaktni, čvrsti, strnjeni v 30, 35 metrov. Preživeti bomo morali določene trenutke, imeti srečo in dobrega vratarja. Treba bo veliko teči, brati igro, predvidevati. Angleži so boljši, če samo pogledam včerajšnjo tekmo Tottenhama v ligi prvakov, je Harry Kane zabil tri zadetke... To me skrbi, ampak vem, kako lahko pridemo do nečesa. Da pa bom rekel, da smo boljši, da lahko zagotovo zmagamo, tega pa ne bom delal. Ne bom zavajal javnosti,« zatrjuje Katanec, ki ni hotel komentirati nevpoklica zvezdnika bundesligaša Leipziga Kevina Kampla. Ve se, da nista na isti valovni dolžini glede igralnega položaja, Kampl je že tudi zavrnil vabilo v izbrano vrsto zaradi utrujenosti in nazadnje zaradi prestopa v Leipzig. Je pa v moštvu spet napadalec Roman Bezjak, čeprav v nemškem drugoligašu Darmstadtu ne igra. »Zagotovil mi je, da je dobro fizično pripravljen. Potrebujemo njegovo hitrost in delavnost,« je pojasnil Srečko Nacionale, ki je nasmejal sedmo silo, ko je govoril o lažji poškodbi Josipa Iličića. »Z Jojotom sva se takoj slišala. Vprašal sem ga, katera noga je nastradala. Pa mi je rekel, da desna. In sem mu odvrnil, potem je vse v redu, desne itak ne rabiš.« Pa še, ko je našteval, koga bi še rad imel na svojem seznamu: »Imate vi idejo, koga bi lahko poklical? To pač imamo v tem trenutku. Ne morem klicati igralcev, če jih ne vidim igrati. Že tako delam z določenimi tako, ker grem na to karto, da pridejo hvaležni in da pustijo srce na igrišču. Jaz bi tudi rad poklical Harryja Kana, Ronalda, rad bi poklical tudi Zahoviča, tistega, ta pravega (Zlatka; op. p.), če bi ga imel.« Katanec je očitno v dobri formi pred mikrofonom, lahko le upamo, da bodo v odlični pripravljenosti tudi igralci na igrišču.

Moštvo za zahtevno misijo Seznam igralcev za tekmi z Anglijo in Škotsko - vratarji Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Benevento), Jan Koprivec (Pafos); branilci Boštjan Cesar (Chievo), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution), Bojan Jokić (Ufa), Miha Mevlja (Zenit), Aljaž Struna (Palermo), Nejc Skubic (Konyaspor), Mitja Viler (Maribor), Matija Širok (Domžale), Miral Samardžić (Anži); vezisti Damjan Bohar (Maribor), Rene Krhin (Nantes), Jasmin Kurtić (Atalanta), Amedej Vetrih (Domžale), Rajko Rotman (Göztepe), Jan Repas (Caen), Valter Birsa (Chievo), Benjamin Verbič (København); napadalci Josip Iličić (Atalanta), Andraž Šporar (Arminia Bielefeld), Tim Matavž (Vitesse) in Roman Bezjak (Darmstadt).