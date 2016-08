Katanec poln veselja proti mundialu v Rusiji

Slovenske nogometne reprezentance nismo spremljali na zadnjih treh velikih turnirji; evropskih prvenstvih 2012 in 2016 ter svetovnem prvenstvu 2014. Spomin na mundial 2010 v Južni Afriki in prvo zmago na SP pošteno bledi. Toda srce, tudi oziroma predvsem nogometno, še vedno bije za Slovenijo, zato se bo članska izbrana vrsta z zvrhanim košem odločnosti in optimizma podala v boje za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2018, ki bo v Rusiji. Prvi obračun je tako rekoč pred vrati, izbranci selektorja Srečka Katanca se bodo v 1. krogu kvalifikacij v skupini F pomerili z Litvo v gosteh. Obračun z baltiško zasedbo bo v nedeljo, 4. septembra, v Vilni. Na glavno mesto Litve ima Katančeva četa lepe spomine z zadnjih kvalifikacij za letošnje EP, saj so tam zmagali z 2:0. Toda v tem trenutku je to zgolj lep statistični spomin, ki pa vendarle lahko pripomore vsaj k samozavestnemu nastopu tudi v tokratnem dvoboju. K temu prispeva tudi zadovoljstvo Katanca ob razkritju imen, na katere računa na startu kvalifikacij. »Začenjamo novi cikel. Upam, da ga bomo začeli bolje kot prejšnjega, predvsem glede točk. Prejšnji konec tedna mi je dal nekaj veselja. V smislu zabijanja golov, dinamike naših igralcev. Videl sem lepe stvari. Če bo to zdržalo do tekme z Litvo, se mi lahko kar smeje. Tega v preteklosti nisem videl,« je dejal Katanec, ki je prvič vpoklical vratarja Celja Matica Kotnika (ta bo tretja izbira), na svoj debi v dresu s simboliziranim Triglavom pa čaka tudi levi bočni branilec Dejan Trajkovski. Prav v zvezi s tem igralnim položajem, ki ga že leta zaseda Bojan Jokić, ima Katanec nekaj skrbi. Prekaljeni Gorenjec namreč nima minutaže v dresu španskega prvoligaša Villareala. »Z levimi bočnimi imamo nekaj težav, na desni pa smo pokriti solidno. Bojan je v trenažnem procesu, priprave je opravil v celoti, tudi na prijateljskih tekmah je igral, nato pa v ligi ne. Je pa vadil. Upam, da bo kaj igral ali pa si našel novo sredino,« je dejal šef, ki ga v prihajajočih kvalifikacijah čakajo še obračuni z Anglijo, Škotsko, Slovaško in Malto.

