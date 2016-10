Katanec pokazal SMS-sporočila, ki jih je izmenjal s Kevinom Kamplom

LJUBLJANA – Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec je nocoj gostoval na TV Slovenija v pogovoru po kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo 2018. Še enkrat je pohvalil dobri predstavi proti Slovaški in Angliji, o dogajanju okrog Kevina Kampla pa dejal, da bo govoril z njim in fanti v reprezentanci, ki bodo imeli glavno besedo.

»Pogled je isti kot včeraj. Fantom kapo dol. Odigrali so dve izredno dobri tekmi. Izkupiček bi lahko bil boljši, imeli bi lahko šest točk, žal temu ni tako. Upam, da nam to v prihodnosti ne bo hodilo narobe. Mediji zahtevate rezultate. Na koncu se bodo seštevale točke. Fantje so stopili skupaj. Bravo, tako naprej. Čez en mesec bo nova zgodba,«

Nato je obrazložil odsotnost Kevina Kampla, ki je pred tekmo s Slovaško burila duhove slovenske javnosti. »V ponedeljek, na dan priprav, sem prejel SMS ob 9. uri, zbor je bil ob 12. uri, da ne bo prišel eden ključnih igralcev. Stres se je začel ob 9. uri, ko sem bil mirno na kavi,« je začel Katanec.

»Izjava za javnost od fantov je prišla, ker so prebrali izjavo Kevina, da fantje prihajajo utrujeni in poškodovani in se bojijo odpovedati, ker jih selektor ne bo več vpoklical. Takšno razmišljanje je napačno. Kaj bi pa delal, če bi vsi reprezentanti razmišljali tako? Potem lahko sedim s sodelavci. Mi ne moremo igrati nogometa. Je velika Kevinova napaka. To je poteza individualista. Moraš biti pripadnik skupine. Tudi če si utrujen, imaš zlomljeno nogo, se prideš pokazati. S Kevinom se bomo pogovorili. Fantje bodo povedali, ali ja ali ne. To je njihova odločitev. Oni so prvi. Mislim, da problema na bo. Kevin je imel težave. Kevin je 'fajn' fant. V zadnjem obdobju je imel fizične napore, pa tudi kakšne druge probleme znotraj družine. to ve on,« je obrazložil Katanec in na televiziji pokazal še SMS sporočila, kaj si je dopisoval s Kamplom.