Katanec ob Kamplu izgubil še Berića, znane so že zamenjave

Srečko Katanec poslal nova vabila Selektor Katanec izmed uvodne petindvajseterice ne bo mogel računati kar na tri nogometaše, zato je že vpoklical dva novinca. Na Malto in Poljsko zaradi poškodb ne bodo potovali Kevin Kampl, ki je poškodbo narta staknil na tekmi Lige prvakov med Tottenhamom in Bayerjem, Robert Berić pa si je na tekmi z azerbajdžansko Gabalo poškodoval stegensko mišico. Tretji, ki zaradi zlomljenega prsta na nogi ne bo mogel pomagati soigralcem, pa je še en napadalec, Roman Bezjak. Če k temu dodamo še Bojana Jokića, ki prav tako ni nared za tekmo, je jasno, da bo Sloveniji proti Malti manjkalo nekaj pomembnih igralcev. Katanec je zato v reprezentanco povabil veznega igralca Maribora, Aleksa Pihlerja, ki je bil član reprezentance že za tekmi s Slovaško in Anglijo, vendar ni zaigral, ter napadalec izbrane vrste do 21 let in švicarskega Basla, Andraža Šporarja. (A. L.)