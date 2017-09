Katanec: Ne vidim problema,pri meni ni nobene panike

Učinkovita sta bila tudi Valter Birsa (31 let, 83 nastopov, 7 golov) in Benjamin Verbič (23 let, 12 nastopov, 3 goli). Foto: Jože Suhadolnik

LJUBLJANA – Slovenska nogometna reprezentanca za zanesljivo uvrstitev v dodatne kvalifikacije za nastop na SP 2018 oktobra potrebuje zmagi proti Angliji v Londonu in Škotski v Ljubljani, hkrati pa Slovaška v 9. krogu ne sme zmagati na Škotskem, medtem ko je njena zmaga v zadnjem krogu kvalifikacij proti Malti doma tako rekoč samoumevna. Do takšnega možnega uspešnega scenarija je četa selektorja Srečka Katanca prišla po visoki zmagi (4:0) proti Litvi v Stožicah in porazu Slovakov z Anglijo v Londonu. Slovenci so se z dodobra spremenjeno prvo postavo (pet novih starterjev) v primerjavi s porazno tekmo v Trnavi proti Slovaški tri dni prej dobro odzvali in povsem nadigrali nemočne Litovce. Dva gola je z enajstmetrovke prispeval najbolj razpoloženi mož na igrišču Josip Iličić, po enega pa Benjamin Verbič in Valter Birsa. Tekmo si je ogledalo skromnih 6230 ljudi, za takšen obisk je kriva igra v Trnavi. Kljub temu pa so navijači z aplavzom nagradili slovenske bojevnike, ki tako še ostajajo v igri za uvrstitev na SP.

Od tragedije do upanja

Želim si samo, da bodo nekateri fantje, ki jih zdaj nisem imel, zdravi in da bodo lahko sprintali. Mi bomo že nekaj sestavili, da bomo proti Angliji videti dobro. Seveda bomo igrali proti velesili, toda nogomet je takšen šport, kjer slabši lahko premaga močnejšega. Pustimo se presenetiti," je dejal Srečko Katanec en mesec pred obračunom na kultnem Wembleyju.

Medtem ko so se reprezentanti veselili zmage in novih upov, je Katanec ostal pri zagrenjeni drži in obračunavanju z mediji. »Zakaj bi bil nasmejan, pomembno je le, da smo zmagali, da smo odigrali dobro tekmo. Vse drugo v tem trenutku ni pomembno,« je pikro pripomnil Srečko Nacionale, ki se je po porazu na Slovaškem znašel na udaru večine medijev in javnosti. »Mi smo bili mirni, verjemite mi. Če ste nas vi že pokopali... Iz tekme na Slovaškem ste naredili tragedijo, mi pa smo vedeli, da če zmagamo, imamo na voljo še dve tekmi in šest točk. Očitajo mi, da nimam vere v fante, zdaj pa vidim, da te nima velika večina medijev. Vsi ste nas že pokopali. Super. Tudi jaz bom rekel, da nimamo več možnosti in v Angliji nimamo česa iskati. Itak smo že izpadli, fantje bodo lahko šli na Wembley odigrat mirno, brez treme, brez stresa, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo,« si je Katanec olajšal dušo in dodal: »Hvala vsem, ker ste naredili vzdušje, kakršnega ste naredili. Samo to. Super, da je bil na pol prazen stadion, ker tisti, ki so že imeli kupljene vstopnice, pa niso prišli... Bolje da so ostali doma. Vzdušje na stadionu je bilo super. Tisti, ki tokrat niso prišli, naj tudi proti Škotski ostanejo doma. Če kdo namerava priti z negativno energijo na stadion, naj raje ostane doma. Teh šest tisoč, ki so bili na tekmi, pa je bilo super, zato jim čestitam.« Katanec je še povedal, da je bil pred kvalifikacijami cilj reprezentance biti v igri za vsaj drugo mesto do zadnjega trenutka: »Mi to smo. Tako da... Ne vidim nobenega problema, pri meni ni nobene panike.« Selektor tokrat ni hotel govoriti o Kevinu Kamplu in njegovem statusu v izbrani vrsti, čeprav je to napovedal v Trnavi. Slovenija bo v Angliji gostovala 5. oktobra, tri dni pozneje pa bo gostila Škote v Ljubljani. Dotlej je vredno gojiti iskrene upe na uspeh. Kaj uspeh, športni čudež!



Kv. za SP, skupina F 1. Anglija 8 6 2 0 16:3 20

2. Slovaška 8 5 0 3 14:6 15

3. Slovenija 8 4 2 2 10:4 14

4. Škotska 8 4 2 2 14:10 14

5. Litva 8 1 2 5 6:18 5

6. Malta 8 0 0 8 2:21 0