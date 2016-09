Katanec je fantom napovedal trpljenje

LJUBLJANA – Na novinarskih konferencah slovenskega rokometnega selektorja Veselina Vujovića in nogometnega Srečka Katanca ni nikoli dolgčas. Črnogorec je balkanski besedni šarmer in brez dlake na jeziku, Srečko Nazionale pa je tip italijanskega srednjeveškega filozofa s priokusom cinizma. Tudi pri predstavitvi seznama igralcev za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo leta 2018 s Slovaško (8. oktobra) in Anglijo (11., oba dvoboja bosta v Stožicah) in mislih o teh je v govoru ponazoril Dantejevo Božansko komedijo, torej pot epskega subjekta skozi pekel, vice in raj. Filozofiranje je eno, dejstva drugo. Slednja so: Katanec je za oba dvoboja na seznam, nogometaši se zberejo v ponedeljek, uvrstil tudi novinca Aleksa Pihlerja, zveznega igralca Maribora. Obrazložitev: »Blaž Vrhovec v Mariboru ne igra, moral sem poklicati nekoga drugega.« Katančeve misli o dejanskem stanju nekaterih žogobrcarjev pa so bile zanje peklenske. »Nisem zadovoljen s tem, kar vidim pri igralcih na določenih položajih. Nekateri, ko jih vpokličem, se nato v klubih izgubijo in ne igrajo. Prav tako nisem zadovoljen s perspektivo na bočnih straneh. Ti mladi igralci niso obrambni, temveč napadajo. Ne gre, da samo letajo naprej, če greš tja, se moraš tudi vrniti. Zelo malo se posvečajo obrambnim nalogam, so pa po položaju ravno obrambni igralci. Petra Stojanovića tudi zaradi tega ni na mojem seznamu. On in podobni imajo druge navade, denimo enako težavo ima Nejc Skubic.«

