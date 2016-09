Katanec: Berem, da naša zmaga ne bi bila v redu

VILNA - Slovenski nogometaši so prispeli v Vilno, kjer bodo jutri ob 18. uri po slovenskem času odprli kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018, ki ga bo gostila Rusija. Izbranci selektorja Srečka Katanca se bodo v 1. krogu v skupini F pomerili z Litvo. V obračunu s tokratnimi gostitelji so favoriti za zmago, od nogometašev z Baltika so bili boljši tudi v kvalifikacijah za euro 2016, ko so jih v gosteh premagali z 2:0, doma pa so z njimi remizirali (1:1).

Tokrat je osnovni cilj Katančeve čete, da z dobro igro pride do treh točk. Izbrano vrsto je pred letom na sever Evrope zapustil Jasmin Kurtić, ki je na treningu utrpel poškodbo gležnja. Vsi ostali nabrušeni čakajo na start kvalifikacij. »Mislim, da smo se dobro pripravili. Fantje so na treningih delali zavzeto, osredotočeno in agresivno. Jutri pričakujem dobro tekmo. Nogomet je igra, ki lahko prinese marsikaj, a menim, da smo v dobri formi in da lahko pričakujemo dobro igro. Rezultat pa je odvisen od marsikaterega faktorja. Fantom pa ne morem ničesar očitati, delajo tako, kot morajo. Mislim, da bo jutri dobro,« je na druženju z novinarji pred enournim treningom na stadionu LFF (Nogometna zveza Litve), kjer jih je spodbujalo tudi nekaj deset navijačev, pretežno iz vrst sponzorjev, povedal Srečko Katanec.

Vidno zadovoljen selektor nima nobenih dilem, udarna enajsterica je znana, a je seveda ni razkril. »Izgledamo dobro, zadovoljen sem. To je to. Samo da delo s treningov prenesemo še na tekmo,« je pripomnil Katanec in poudaril: »Fantje si želijo dobrega rezultata, jaz pa v prvi vrsti, da si želijo biti stoodstotno skoncentrirani v tekmi in dobro igrati. Na tekmah so tudi faktorji, na katere nimamo vpliva. Ali je to sodnik ali pa še kaj drugega, pa rezultat ne ustreza povsem dogodkom na igrišču. Prepričan pa sem, da bomo odigrali zelo kakovostno tekmo. Imamo načrt, ki ga morajo fantje samo še izpeljati.«

Srečko Nacionale se je še obregnil ob medijski zapis, ki pravi, da se je Slovenija uvrstila na veliko tekmovanje, če je slabo začela kvalifikacije. »Prebral sem določene komentarje, da naša jutrišnja zmaga ne bi bila vredu. Menda statistika pravi, da smo šli na veliko tekmovanje, ko prve tekme nismo zmagali. Jaz si vseeno želim, da bi jutri zmagali, kaj pa se bo dogajalo, bomo videli,« je v smehu pogovor z novinarji zaključil Katanec.

Verjetni postavi – Litva (4-2-3-1): Emilijus Zubas; Rolandas Baravykas, Edvinas Girdvainis, Linas Klimavičius, Egidijus Vaitkunas; Mantas Kuklys, Arturas Žulpa; Arvydas Novikovas, Vykintas Slivka, Vytautas Lukša; Fiodor Černych; Slovenija (4-4-2): Jan Oblak; Nejc Skubic, Miral Samardžić, Boštjan Cesar, Bojan Jokić; Valter Birsa, Kevin Kampl, Rene Krhin, Benjamin Verbič; Roman Bezjak, Robert Berić. Preostali tekmi v skupini F: Slovaška – Anglija (ob 18. uri), Malta – Škotska (ob 20.45).